Diese Woche berichtete Bloomberg, dass das Apple Car Projekt nach mehr als einem Jahrzehnt der Arbeit eingestellt wurde. Nun schaut sich die New York Times den Werdegang des ambitionierten Projekts an und bietet dabei einige zusätzliche Details zu den Turbulenzen innerhalb des „Project Titan“-Teams, das Apples Vision eines selbstfahrenden Autos umsetzen sollte.

Mehr als 10 Milliarden Dollar für die Entwicklung

Es wurde viel Geld für Forschung und Entwicklung ausgegeben, zusammen mit Tausenden von Apple-Ingenieuren und Autoexperten, die an „Project Titan“ gearbeitet haben. Einige Apple-Mitarbeiter sollen von Anfang an geahnt haben, dass das Projekt zum Scheitern verurteilt war, und nannten das Auto anstelle des Codenamens „Project Titan“ das „Titanic-Desaster“.

Apple-CEO Tim Cook stimmte dem Projekt zu, aber die Mitglieder des Teams wussten, dass es nahezu unmöglich sein würde, so die New York Times. Ein Elektroauto mit den angestrebten Selbstfahrfähigkeiten müsste mindestens 100.000 Dollar kosten, und die Gewinnspannen wären hauchdünn und die Konkurrenz sehr groß. Laut dem Bericht hat Apple in den letzten zehn Jahren mehr als 10 Milliarden Dollar in die Entwicklung des Apple Car investiert.

Apple wollte Tesla kaufen

Es ist nicht das erste Mal, dass wir von angeblichen Gesprächen zwischen Apple und Tesla über eine Übernahme hören. Im Dezember 2020 bestätigte Elon Musk selbst, dass er in den „dunkelsten Tagen“ der Entwicklung des Model 3 „Tim Cook kontaktierte, um die Möglichkeit einer Übernahme von Tesla durch Apple zu besprechen“. Laut Musk lehnte Cook das Treffen ab.

Nach rund sechs Monaten legte ein Bericht des Wall Street Journal nahe, dass Cook Musk später die Idee einer Übernahme von Tesla durch Apple unterbreitet hat. Musk war angeblich an diesem Vorschlag interessiert, allerdings unter einer Bedingung: Er wird nicht CEO von Tesla, sondern von Apple selbst.

Ein Siri-gesteuertes Auto

Berichten zufolge hat Apple zwei Optionen für sein selbstfahrendes Auto in Erwägung gezogen: ein Modell mit eingeschränkten autonomen Fähigkeiten wie bei aktuellen Serienfahrzeugen oder eine Version, die ohne menschliches Eingreifen vollständig selbst fahren kann. Nach Angaben von Bloomberg hatte sich Apple für letzteres entschieden. Dementsprechend gab es ein Design, das auf ein Lenkrad verzichten sollte.

Der Bericht der New York Times enthält Details darüber, wie der Fahrer ein solches Fahrzeug mithilfe von Siri steuern sollte. Bei der Gelegenheit gibt es diesen witzigen Leckerbissen über eine angebliche Demo, die Jony Ive und Tim Cook präsentiert wurde:

„Herr Ive und sein Team von Designern zeichneten Konzepte für ein Auto, das wie ein europäischer Minivan wie der Fiat Multipla 600 aussehen würde, der ein halbes Dutzend Fenster und ein geschwungenes Dach hat. Es hatte kein Lenkrad und sollte mit Apples virtuellem Assistenten Siri gesteuert werden. Eines Tages, im Herbst 2015, trafen sich Ive und Cook am Hauptsitz des Projekts in Sunnyvale, Kalifornien, um zu demonstrieren, wie das Auto funktionieren könnte. Die beiden Männer setzten sich in die Sitze eines kabinenartigen Innenraums. Draußen las ein Synchronsprecher aus einem Skript vor, was Siri sagen würde, während die Männer in dem imaginären Auto die Straße entlangfuhren. Herr Ive fragte Siri, an welchem Restaurant sie vorbeikamen, und der Schauspieler las eine Antwort vor, sagten zwei mit der Demonstration vertraute Personen.“

Apple und die Autoindustrie

Der Bericht der New York Times hält noch einige weitere Details bereit, die zeigen, woran das Apple Car Projekt gescheitert sein könnte. Fest steht, dass Apple ein sehr ambitioniertes Projekt verfolgt hat, das womöglich auch an einer mangelnden Unterstützung der Fahrzeugindustrie gescheitert ist. So wurde Apples Vorhaben mit gemischten Gefühlen von den traditionellen Autoherstellern aufgenommen.

Hyundai machte beispielsweise bereits das komplette Spektrum durch, von einem ambitionierten Interesse bis zur vorsichtigen Abneigung. Andere, darunter BMW und Volkswagen, haben bereits eingeräumt, dass eine Tech-Firma, die in diese Branche investiert, willkommen ist, wobei sie ihr Geschäft nicht bedroht sehen. Eine Kooperation kam jedoch nie zustande. Später erklärte Bloombergs Mark Gurman, dass Apple für dieses Anliegen bei Unternehmen wie Foxconn oder Magna womöglich besser aufgehoben wäre.

