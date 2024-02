Eve Systems – Hersteller für Smart Home Produkte – hat soeben „Eve Energy Outdoor“ angekündigt. Dabei handelt Ressortchefs ich um eine smarte Outdoor-Steckdose. Ein paar Wochen müssen wir uns allerdings noch gedulden, bis diese im Handel erhältlich sein wird. Der Hersteller spricht von Mai 2024.

Eve stellt Eve Energy Outdoor vor

In den vergangenen Jahren haben wir euch bereits verschiedene Produkte von Eve Systems vorgestellt und diese getestet. Immer mal wieder haben wir uns die Frage gestellt, warum der Hersteller nicht auch eine smarte Steckdose für den Außenbereich anbietet. Diese Frage wurde heute beantwortet.

Eve Systems hat heute Eve Energy Outdoor angekündigt, eine smarte Außensteckdose mit Verbrauchsmessung. Eve Energy Outdoor ersetzt eine existierende Aufputz-Außensteckdose und basiert auf Matter-over-Thread-Technologie, wodurch sie besonders benutzerfreundlich, sicher und leicht einzurichten ist.

Die Einsatzmöglichkeiten für eine smarte Outdoor-Steckdose sind vielseitig. So könnt ihr zukünftig mit Eve Energy Outdoor Lampen oder Geräte, wie beispielsweise Rasensprenger oder Poolpumpen wahlweise mit einem Fingertipp, per Sprachbefehl oder direkt über den eingebauten Schalter ein- und ausschalten. Mithilfe des Home Hubs als Steuerzentrale des intelligenten Zuhauses kann die smarte Außensteckdose sogar von unterwegs oder über Automatisierungen gesteuert werden: So schaltet sich Eve Energy Outdoor automatisch zu einer bevorzugten Uhrzeit ein, wenn ein Sensor wie Eve Motion Bewegung erkennt oder wenn jemand zuhause ankommt.

Habt ihr ein Balkonkraftwerk in Betrieb? Die Eve-App für iPhone und iPad bietet die Möglichkeit, die Energieerzeugung einer Balkon-Solaranlage im Blick zu halten und die aktuellen und prognostizierten Einsparungen zu berechnen.

Strom

Eingang / Ausgang: AC 220-240 V, 50 Hz

Lasttyp: Widerstandslast und Glühlampenlast

Bemessungsstrom: Max. 16 A / 3680 W

Wolfram-Glühlampenlast: Max. 1 A / 240 W

Max. 1 A / 240 W Umgebungstemperatur: -20°C – 40°C

IP44-zertifiziert

Kompatibilität

Typ C (CEE 7/16) „Eurostecker“, Typ F (CEE 7/4) „Schukostecker“ und Typ E+F (CEE 7/7) plug

Funkverbindung

• Thread

Maße

83 x 83 x 67 mm (WxHxD)

Preis & Verfügbarkeit

Eve Energy Outdor wird im Mai 2024 auf der Eve-Webseite und Amazon für 79,95 Euro verfügbar sein.

