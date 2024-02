Im Jahr 2022 hat Apple sein Self Service-Reparaturprogramm gestartet und seitdem kontinuierlich ausgeweitet. Nun wurde diese auf M3 Macs erweitert.

Apple erweitert Self Service-Reparaturprogramm auf M3 Macs

Apple erweitert sein Self Service-Reparaturprogramm. Seit Ende letzten Jahres ist dieses für die iPhone 15 Produktfamilie und Mac Modelle mit M2-Chip verfügbar, nun erfolgt die Erweiterung auf auf den iMac (M3), das 14 Zoll MacBook Pro (M3) und das 16 Zoll MacBook Pro (M3).

Das Self Service-Reparaturprogramm bietet Zugang zu Handbüchern, Originalteilen und Werkzeugen, die auch in Apple Stores und bei autorisierten Apple Service Providern verwendet werden. So habt ihr die Möglichkeit, eine eigenständige Reparatur eurer Apple Produkte durchzuführen.

Die begleitenden Support-Dokumenten für die M3 MacBook Pro Modelle umfassen den Austausch des unteren Gehäuses eines MacBook sowie die für die Reparatur erforderlichen Teile und die für die Reparatur erforderlichen Werkzeuge. Für den iMac mit M3-Chip stellt Apple eine detaillierte Liste der Teilenummern zur Verfügung, die für verschiedene Reparaturen am Display, der Hauptplatine, den Lüftern, dem Gehäuse und mehr erforderlich sind.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren