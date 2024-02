Apple TV+ hat die Serienadaption von „Neuromancer“ angekündigt. Diese basiert auf dem preisgekrönten gleichnamigen Roman von William Gibson. Damit erweitert der Hersteller sein Serien-Portfolio auf dem Video-Streaming-Portal.

Apple TV+ kündigt neue Serie „Neuromancer“ an

Apple TV+ gab heute bekannt, dass der Streaming-Dienst sein Sci-Fi-Angebot mit „Neuromancer“ erweitern wird. Dabei handelt es sich um eine auf 10-Episoden ausgelegte Drama-Serie, die auf dem preisgekrönten gleichnamigen Roman von William Gibson basiert.

Zur Umsetzung könnte Apple mit Graham Roland („Tom Clancy’s Jack Ryan“, „Dark Winds“) und JD Dillard („Devotion“, „The Outsider“, „Sleight“) zwei namhafte Branchengrößen für sich gewinnen. „Neuromancer“, eine Coproduktion von Skydance Television und Anonymous Content. Die Serie wird ebenfalls von Drakes DreamCrew Entertainment produziert, wobei Roland als Showrunner fungiert und Dillard die Pilotfolge inszenieren wird.

Die Handlung? Wir holen euch kurz ins Bott. In der Serie geht es um den in Ungnade gefallen Top-Superhacker Case, der mit seiner Partnerin – der Auftragskillerin Molly – in ein Netz aus digitaler Spionage und hochriskanter Kriminalität gerät, mit dem Ziel, einen Raubüberfall auf eine Unternehmensdynastie mit ungeklärten Geheimnissen zu verüben.

„Wir freuen uns unglaublich, dieses ikonische Objekt auf Apple TV+ zu bringen“, sagten die Macher und ausführenden Produzenten Roland und Dillard. „Seitdem wir vor fast 10 Jahren Freunde geworden sind, haben wir nach etwas gesucht, bei dem wir uns zusammenschließen können. Mit dieser Zusammenarbeit ist ein Traum wahr geworden. „Neuromancer“ hat so viele Science-Fiction-Filme inspiriert, die danach folgten, und wir freuen uns darauf, das Fernsehpublikum in Gibsons endgültige „Cyberpunk“-Welt zu entführen.“

Weitere Informationen zur Serie hat Apple bislang nicht bekannt gegeben. So ist beispielsweise ungeklärt, wann die Serie auf Apple TV+ debütieren wird.

