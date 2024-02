Apples Projekt für selbstfahrende E-Autos, welches seit mehreren Jahren durch die Gerüchteküche wandert und niemals offiziell bestätigt wurde, wurde nun eingestampft.

Bloomberg: Apple hat Projekt für selbstfahrende E-Autos eingestellt

Das sogenannte Apple Auto (auch bekannt als Projekt Titan) begleitet uns nun schon seit etlichen Jahren. Allerdings werden die Stimmen zu diesem Projekt in nächster Zeit vermutlich verstummen.

Wie Bloomberg zu berichten weiß, hat Apple Chief Operating Officer Jeff Williams heute rund 2.000 Mitarbeitern, die am Auto-Projekt gearbeitet haben, mitgeteilt, dass das Projekt eingestampft wurde. Die Mitteilung soll für die beteiligen Mitarbeiter ziemlich überraschend gekommen sein. Ein Großteil der Softwareentwickler, die an dem Apple Auto gearbeitet haben, werden in die Abteilung für künstliche Intelligenz wechseln, um unter KI-Chef John Giannandrea an generativer KI zu arbeiten.

Doch nicht nur Software-Ingenieure, auch Hardware-Ingenieure und Auto-Designer umfasste das Apple Car Team. Zum Teil können diese in andere Abteilungen wechseln, darüberhinaus soll es auch Entlassungen geben.

Noch Anfang des Jahres gab es Gerüchte, dass das „Apple Car“-Projekt zurückgefahren worden sei und Apple seine Pläne für ein vollständig fahrerloses Auto mit autonomen Fähigkeiten aufgegeben habe. Apple verlagerte den Fokus auf ein Elektrofahrzeug mit weniger autonomen Funktionen. Apple wollte das Auto irgendwann ab dem Jahr 2026 auf den Markt bringen, doch nun wurden die Pläne komplett auf Eis gelegt.

Wenn wir uns richtig erinnern, haben wir die ersten Gerüchte zu einem Apple Auto im Jahr 2014 zu Gesicht bekommen. Seitdem tauchten diese immer mal wieder auf und wieder ab. In dieser Zeit gab es verschiedene Richtungswechsel mit unterschiedlichen Projektverantwortlichen.

