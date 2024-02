Apple hat kürzlich ein internes Support-Dokument zu „unangekündigten oder unveröffentlichten Produkten“ aktualisiert, was zu weiteren Spekulationen über die bevorstehende Veröffentlichung neuer iPad- und Mac-Modelle geführt hat. Das interne Dokument dient als Leitfaden für Apple-Supportmitarbeiter, wie sie mit Kundenanfragen zu Produkten umgehen sollen, die entweder noch nicht angekündigt wurden oder zwar angekündigt, aber noch nicht auf dem Markt sind. Der Zeitpunkt dieser Aktualisierung passt zu kursierenden Gerüchten, die besagen, dass Apple sich darauf vorbereitet, aktualisierte Versionen des iPad Pro, iPad Air und MacBook Air zu enthüllen.

Vorbereitung auf Produktneuheiten

Die Art der Änderungen, die an dem Dokument vorgenommen wurden, bleibt unbekannt. Die Quelle, von der die Information stammt, gibt nur an, dass das Dokument „umstrukturiert und optimiert“ wurde. Obwohl der Zusammenhang zwischen der Aktualisierung des Dokuments und den Gerüchten über Produktveröffentlichungen nicht bestätigt werden kann, hat das Timing die Spekulationen angeheizt. So geht das Update möglichen Produktankündigungen voraus, die für Ende März erwartet werden, wie Bloombergs Mark Gurman bereits berichtet hat. Erwartet werden aktualisierte Versionen des iPad Pro, iPad Air und MacBook Air.

Das nächste iPad Pro wird mit besonderer Spannung erwartet, da es das erste mit einem OLED-Display sein wird, das mehr Helligkeit und ein lebendigeres Bild verspricht. Weitere erwartete Funktionen für das iPad Pro sind unter anderem der M3-Chip, kabelloses Laden mit MagSafe und ein neu gestaltetes Magic Keyboard.

Auch für das iPad Air werden bedeutende Aktualisierungen erwartet. Gerüchten zufolge soll neben der 10,9 Zoll Standardversion auch ein größeres 12,9 Zoll Modell eingeführt werden. Zu den Neuerungen könnten der M2-Chip, ein neues Design für die Rückkamera und verbesserte Konnektivitätsoptionen wie Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 gehören.

Beim MacBook Air wird spekuliert, dass sowohl das 13 Zoll als auch das 15 Zoll Modell den M3 Chip erhalten, der durch hardwarebeschleunigtes Raytracing die Leistung und die Grafikwiedergabe verbessert. Während für das MacBook Air keine größeren Designänderungen erwartet werden, ist die Aufnahme von Wi-Fi 6E-Unterstützung wahrscheinlich.

