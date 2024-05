Mittlerweile dürfte sich herumgesprochen haben, dass mittwochs und freitags die Chancen gut stehen, dass Apple TV+ neue Originals ins Rennen schickt. Am heutigen Tag ist es wieder soweit und die beiden Serien „Dark Matter“ und „Hollywood Con Queen“ feiern ihre Premiere auf dem Apple Video-Streaming-Portal.

„Dark Matter“ startet auf Apple TV+

Bereits Ende 2020 deutete sich an, dass Apple eine neue Sci-Fi-Serie auf Grundlage des Romans „Dark Matter“ in Auftrag gegeben hat. Im März 2022 bestätigte Apple TV+ die Serienadaption von „Dark Matter“. Am heutigen Tag ist es endlich soweit und die Serie startet auf dem Apple Video-Streaming-Dienst. Genau genommen, stehen die ersten beiden Folgen ab sofort auf Abruf bereit. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 26. Juni 2024 neue Episoden.

Habt ihr euch schon einmal eine Reise in die Vergangenheit gewünscht? Was wäre passiert, wenn man einen anderen Weg gewählt hätte? „Dark Matter“ widmet sich den Möglichkeiten dieser verschiedenen Realitäten. In der Serienbeschreibung heißt es

„Die Serie folgt Jason Dessen (gespielt von Joel Edgerton), einem Physiker, Professor und Familienvater, der eines Nachts auf dem Heimweg durch die Straßen Chicagos in eine alternative Version seines Lebens entführt wird. Das Wunder verwandelt sich schnell in einen Albtraum, als er versucht, in seine Realität zurückzukehren, inmitten des Multiversums der Leben, die er hätte leben können. In diesem Labyrinth aus verblüffenden Realitäten begibt er sich auf eine beschwerliche Reise, um zu seiner wahren Familie zurückzukehren und sie vor dem schrecklichsten und unbesiegbarsten Feind zu retten, den man sich vorstellen kann: sich selbst.“

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

„Hollywood Con Queen“ ist da

Weiter geht es mit „Hollywood Con Queen“. Auch diese Doku-Serie startet am heutigen Mittwoch. Worum geht es in dieser Serie?

Eine mysteriöse Figur namens „Con Queen“ verkörpert die mächtigsten Frauen der Branche und lockt ahnungslose Opfer mit dem Versprechen einer lebensverändernden Karrierechance nach Indonesien. Die „Con Queen’s“-Marken erschöpfen ihre persönlichen Finanzen auf der Suche nach einem großen Durchbruch, während sie in einem perversen psychologischen Spiel um die ganze Welt ausgebeutet werden. Der Betrug erregt schließlich die Aufmerksamkeit der erfahrenen investigativen Journalistin von The Hollywood Reporter und der engagierten Privatdetektivin Nicole Kotsianas, ehemals bei K2 Integrity, die sich auf die Suche nach der Wahrheit machten, nur um eine Geschichte zu entdecken, die seltsamer ist, als sie sich hätten vorstellen können.

Alle drei Episoden der Doku stehen ab sofort bereit. Der eingebundene Trailer lässt euch in diese hineinschnuppern.

