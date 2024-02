Apple und Epic Games hatten in den vergangenen Jahren einige Konfliktthemen zu klären, die wesentlich über die Grenzen der Gaming- und Tech-Industrie hinaus Beachtung fanden. Der Streit begann, als Epic Games, angeführt von CEO Tim Sweeney, ein direktes Bezahlsystem in das beliebte Spiel Fortnite einführte. Dieser Schritt verstieß gegen die App Store Richtlinien von Apple und führte zur Sperrung des Entwicklerkontos von Epic Games. Die Meinungsverschiedenheiten eskalierten in einem mehrjährigen Rechtsstreit, der im letzten Monat in der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA gipfelte, keine Berufungen in diesem Fall zuzulassen. Nun hat Epic Games wieder ein Entwicklerkonto bei Apple und führt seinen Plan eines eigenen App Store zumindest in der EU weiter aus.

Epic Games Store kommt für iOS

Apple ist zwar aus dem Gerichtsprozess als Sieger hervorgegangen, das hilft dem Unternehmen jedoch nicht in der EU. Denn hier zwingt der neue Digital Markets Act (DMA) Apple dazu, auf iOS die Installation von Apps außerhalb des App Store zuzulassen.

Epic Games kündigte bereits im Januar an, dass man an einem eigenen Epic Games Store für iOS arbeitet, um Fortnite auf dem iPhone und iPad zu vertreiben – es fehlte jedoch noch das Entwicklerkonto.

Nun verkündet Epic Games, dass Apple das entsprechende Entwicklerkonto freigeschaltet hat und somit die Arbeit an dem Epic Games Store voranschreiten kann. Der Betrieb sowohl von Fortnite als auch des mobilen Epic Games Store in Europa wird von „Epic Games Sweden AB“ geleitet, das über drei Studios und über 60 Mitarbeiter verfügt, erklären Sweeney und Epic Games auf X:

„Ich werde der Erste sein, der anerkennt, dass Apple inmitten unseres katastrophalen Kartellrechtsstreits gutgläubig gehandelt hat, indem man Epic Games Sweden AB ein Entwicklerkonto für den Betrieb des Epic Games Store und von Fortnite in Europa im Rahmen des Gesetzes über digitale Märkte gewährt hat.“ @TimSweeneyEpic „Wir haben unser Apple-Entwicklerkonto erhalten und werden dank des neuen Digital Markets Act bald mit der Entwicklung des Epic Games Store auf iOS beginnen. Wir planen den Start im Jahr 2024. Epic Games Sweden AB wird den mobilen Epic Games Store und Fortnite in Europa betreiben, wobei das Store-Team die Entwicklung leitet. Epic Games Sweden hat 3 Studios und über 60 Mitarbeiter.“ @EpicNewsroom

I’ll be the first to acknowledge a good faith move by Apple amidst our cataclysmic antitrust battle, in granting Epic Games Sweden AB a developer account for operating Epic Games Store and Fortnite in Europe under the Digital Markets Act. https://t.co/ocOdMReXh1 — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) February 16, 2024

Die aktuellen Richtlinien von Apple schreiben vor, dass App-Marktplätze von Drittanbietern nicht exklusiv für die Inhalte eines einzelnen Entwicklers sein dürfen. Das bedeutet, dass der Epic Games Store offen für Beiträge von anderen Entwicklern sein muss, um Fairness auf dem App-Marktplatz zu gewährleisten. Einzelheiten darüber, wie Epic Games seinen Marktplatz strukturieren und mit anderen Entwicklern zusammenarbeiten will, werden noch bekannt gegeben.

