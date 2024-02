Bei Freenet gibt es nicht nur allerhand Aktionstarife – aktuell könnt ihr euch eine 250GB Allnet-Flat im Vodafone für nur 29,99 Euro sichern – der Mobilfunkanbieter hat auch verschiedene Hardware Top-Deals im Portfolio. Aktuell könnt ihr euch das iPhone 15 ohne Vertrag für 779 Euro anstatt 949 Euro sichern.

iPhone 15 ohne Vertrag nur 779 Euro

Bei Freenet steht für kurze Zeit ein Apple iPhone vom Fokus. Genau genommen, handelt es sich um ein iPhone 15 mit 128GB in der Farbe schwarz. Das iPhone 15 ohne Vertrag erhaltet ihr bei Freenet aktuell für 779 Euro, Apple selbst verlangt 949 Euro. Laut aktuellen Preisvergleichern ist das (ausgenommen von einem ebay Reseller) der momentane Bestpreis am Markt. Die Geräte sind auf Lager, Versandkosten fallen keine an.

Zum iPhone 15 (hier unser Test) müssen wir sicherlich nicht zu viele Worte verlieren. Apple setzt beim iPhone 15 auf ein 6,1 Zoll Super Retina XDR Display mit 2556 x 1179 Pixel (460ppi), A16-Chip, Face ID, Dynamic Island, Dual-Kamera mit 48MP Hauptkamera und 12MP Ultraweitwinkelkamera, 5G und mehr.

-> Hier geht es zum iPhone 15 ohne Vertrag für 779 Euro

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren