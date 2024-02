Der Super Bowl LVIII liegt mittlerweile eine Woche hinter uns und die Kansas City Chiefs konnten sich in der Nachspielzeit den Sieg mit 25 – 22 sichern. Seit vergangenem Jahr ist Apple Music Sponsor der Halftime Show. In diesem Jahr trat USHER im Rahmen des Events auf. Nun hat Apple ein Behind-the-Scenes-Video zu USHERs Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show veröffentlicht, welches vollständig mit dem iPhone 15 Pro aufgenommen wurde.

Shot on iPhone: „USHER – Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show“

Bereits im Vorfeld des Super Bowl LVIII hatte Apple ordentlich die Werbetrommel für die Halftime Show gerührt. Unter anderem hatte Apple einen Teaser und einen Kurzfilm zur bevorstehenden Show in Szene gesetzt, um auf den Auftritt von USHER aufmerksam zu machen.

Wenige Tage nach dem Super Bowl LVIII hat der Apple jetzt ein Behind-the-Scenes-Video zu USHERs Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show veröffentlicht. In der Videobeschreibung heißt es

Die epische Show, wie Sie sie noch nie zuvor gesehen haben. Alle „Shot on iPhone“-Aufnahmen von Regisseur Mike Carson. Werfen Sie einen genaueren Blick auf USHERs Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show unter der Regie von Jay-Z und Hamish Hamilton. Von den Proben bis zur größten Bühne der Musik – kommen Sie der Aufführung näher als je zuvor.

Laut Apple wurde das Behind-the-Scenes-Video mit über 40 iPhone 15 Pro- und iPhone 15 Pro Max aufgenommen. Diese Geräte wurden während der eigentlichen Show und während der Proben eingesetzt und zum Teil auch direkt an den Darstellern selbst festgemacht.

Mit dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max hat Apple den Geräten im Vergleich zu den Vorgängermodellen ein deutlich leistungsstärkeres Kamera-System spendiert. Ihr könnt Daten jetzt mit einem optionalen USB 3 Kabel bis zu 20-mal schneller übertragen. So könnt ihr Bilder in ProRAW mit 48 MP aufnehmen und direkt vom iPhone auf den Mac übertragen. ProRes Video kann direkt auf externe Speichermedien aufgenommen werden, für hochauflösendere Aufnahmeoptionen bis zu 4K mit 60 fps und mehr Flexibilität am Set, wenn das iPhone die primäre Kamera ist. Das iPhone 15 Pro bringt zudem eine neue Option für die Log Codierung und ist das weltweit erste Smartphone mit Unterstützung für ACES, das Academy Color Encoding System, ein globaler Standard für Farb-Workflows.

Kurzum: Apple macht mit dem Clip Werbung in eigener Sache und zeigt welche Möglichkeiten das iPhone 15 Pro Kamerasystem bietet.

