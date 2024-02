Am kommenden Wochenende findet der Super Bowl LVIII statt. Dabei stehen sich die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49er gegenüber. Aufgrund der Zeitverschiebung startet das Spiel bei uns in Deutschland in der Nacht von Sonntag auf Montag um 00:30 Uhr. Die Halftime Show wird von Apple Music präsentiert und so rühren die Verantwortlichen im Vorfeld kräftig die Werbetrommel. Nun hat Apple den Clip „Where’s USHER?!“ veröffentlicht.

Apple Music: „Where’s USHER?!“

Vor wenigen tagen haben wir euch bereits auf USHERs „Weg zur Halftime“ auf Apple Music aufmerksam gemacht nun haben wir den nächsten Teaser auf das Event für euch.

Im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Auftritts von USHER in der Apple Music Halftime Show präsentiert Apple Music einen Kurzfilm, der die Frage aufwirft „Where’s USHER?!.“ Mit dabei: USHER, die Stadt Las Vegas und ein bunt gemischter Freundeskreis, der versucht, den Tag zu retten. Im Clip wird USHERs nächtliches „Verschwinden“ mit einem verzweifelten Anruf von Ludacris, Taraji P. Henson und Lil Jon bei Apple CEO Tim Cook am nächsten Morgen angeteasert. Vom Apple Chef gibt es die ganz klare Anweisung, USHER zu finden.

Der Anruf bereitet die epische Reise durch Las Vegas vor, auf der USHERs Freunde zusammenarbeiten, um den King of R&B zu finden und die Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show zu „retten“.

