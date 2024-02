Einem aktuellen Bericht zufolge, möchte die EU Apple mit einer Millionen-Strafe belegen. Die Financial Times berichtet, dass die EU der Auffassung ist, dass Apple mit seinem Verhalten den Wettbewerb beim Musik-Streaming (Apple Music) behindert hat. Satte 500 Millionen Strafe soll Apple zahlen.

EU will gegen Apple eine 500 Millionen Dollar Geldstrafe verhängen

Die Financial Times beruft sich auf fünf mit der Materie vertraute Personen, die direkte Kenntnis von den langjährigen Untersuchungen gegen Apple haben, und berichtet, dass die EU eine Geldbuße gegen den Apple verhängen wird, weil das Unternehmen aus Cupertino angeblich gegen EU-Recht beim Zugang zu seinen Musik-Streaming-Diensten verstoßen hat.

Weiter heißt es, dass die Geldstrafe in Höhe von rund 500 Millionen Euro voraussichtlich Anfang März ausgesprochen wird. Dies würde dann den Höhepunkt der kartellrechtlichen Untersuchungen der Europäischen Kommission darstellen, die sich mit der Frage befasst, ob Apple seine eigene Plattform genutzt hat, um seine Dienste gegenüber denen der Wettbewerber zu bevorzugen.

Die Vertreter aus Brüssel werden Apple vorwerfen, seine Machtposition missbraucht zu haben und den Konkurrenten wettbewerbswidrige Handelspraktiken aufgezwungen zu haben. Konkret soll Apple verhindert haben, dass konkurrierende Dienste iPhone-Benutzer über günstigere Alternativen für den Zugriff auf Musikabonnements außerhalb des App Stores informieren konnten. Auslöser der Untersuchungen war eine formelle Beschwerde seitens Spotify im Jahr 2019.

Ab dem 07. März 2024 sind Apple und viele weitere große Technologie-Konzerne ohnehin angehalten neue Regeln der entsprechen. An dem Stichtag tritt das Gesetz über digitale Märkte in Kraft und Apple nimmt allerhand Änderungen an iOS, Safari und dem App Store vor.

