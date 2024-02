Nachdem Apple gestern einen Teaser zur bevorstehenden Apple Music Super Bowl Halftime Show veröffentlicht hatte, steht ab sofort der komplett Kurzfilm „Where’s USHER?!“ Zur Ansicht bereit.

„Where’s USHER?!“

Apples Marketing-Aktivitäten rund um die Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show laufen auf Hochtouren. Im Mittelpunkt der Halbzeitshow steht der Künstler USHER und dieser bzw. die bevorstehende Show wird schon seit einigen Tagen immer wieder von Apple thematisiert. Erst gestern hatten wir euch auf den Teaser zu „Where’s USHER?!“ aufmerksam gemacht. Nun steht der vollständige Kurzfilm bereit, der die Frage aufwirft „Wo ist USHER?!.“ Im Rampenlicht: USHER, die Stadt Las Vegas und ein bunt gemischter Freundeskreis, der versucht, den Tag zu retten.

Der Film, der mit 14 Hits von USHER unterlegt ist, zeigt eine wilde Reise durch das Las Vegas von Apple Music, bei der Ludacris, Taraji P. Henson, Lil Jon, Wesley Snipes, J Balvin und ein unglaublicher Cast an Charakteren USHER nach einer epischen Nacht in Vegas „verlieren“ und zusammenarbeiten, um den King of R&B rechtzeitig für seinen Auftritt bei der Apple Music Super Bowl Halftime Show zu finden.

Die vollständige Trackliste von „Where’s USHER?!“ umfasst: „U Got It Bad“, „Without You (David Guetta feat. USHER)“, „Confessions Part II“, „Confessions (Interlude)“, „Climax“, „Bad Girl“, „Good Good (USHER, Summer Walker, 21 Savage)“, „U Make Me Wanna“, „Dientes (J Balvin, USHER)“, „Nice & Slow“, „Can U Help Me“, „Burn“, „Yeah! „Standing Next To You [USHER Remix] (Jung Kook, USHER)“.

USHER Weg zur Halftime bei Apple Music mit einer Auswahl an Karriere-Highlights, sowie vergangenen Radio-Specials, Spieler-Playllistst, DJ-Mixen und vielem mehr zur Vorbereitung auf das große Spektakel, findet ihr hier.

