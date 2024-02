Disney+ hat in den USA eine bedeutende Änderung in seinen Nutzungsbedingungen vorgenommen, die ein Ende des Passwort-Sharings für Kunden außerhalb des eigenen Haushalts bedeutet. Diese Maßnahme, die bereits von anderen Streaming-Diensten wie Netflix umgesetzt wurde, zielt darauf ab, die Anzahl der zahlenden Abonnenten zu erhöhen und somit die Profitabilität des Streaming-Dienstes zu steigern.

Neue AGB und deren Auswirkungen

Ab sofort gelten für Disney+ Neukunden in den USA die neuen Geschäftsbedingungen, die das Teilen von Passwörtern mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts untersagen. Bestandskunden werden laut The Verge ab dem 14. März ebenfalls von dieser Regelung betroffen sein. Diese Änderung wird voraussichtlich auch in anderen Ländern eingeführt und das bisherige, weit verbreitete Passwort-Sharing zwischen verschiedenen Haushalten unterbinden.

Disney+ bietet verschiedene Abonnements an: Das Premium-Abo für 11,99 Euro pro Monat (bzw. 119,90 Euro pro Jahr) bietet 4K UHD- und HDR-Videoqualität, bis zu vier gleichzeitige Streams und werbefreies Streamen. Das Standard-Abo für 8,99 Euro pro Monat (bzw. 89,90 Euro pro Jahr) bietet bis zu 1080p Full HD-Qualität und zwei gleichzeitige Streams. Eine günstigere Variante mit Werbung ist für 5,99 Euro pro Monat erhältlich und bietet ebenfalls eine Videoqualität von bis zu 1080p Full HD.

Finanzielle Ziele und Herausforderungen

Disney hat das Ziel, den Streamingbereich bis zum Ende des Jahres profitabel zu machen. Dieses Vorhaben könnte durch die Umstellung auf individuelle Abonnements realisiert werden. Im zweiten Quartal strebt das Unternehmen an, zwischen 5,5 und 6 Millionen neue Disney+ Kunden zu gewinnen. Trotz des Verlusts von 1,3 Millionen Kernabonnenten im letzten Quartal, konnte Disney durch Preiserhöhungen mehr Gewinn pro Abonnent erzielen.

Im aktuellen Geschäftsbericht zeigt sich zudem, dass sich die finanzielle Situation von Disney allgemein verbessert hat. Zu verdanken ist das vor allem den Kostensenkungen und steigenden Einnahmen aus dem Themenparkgeschäft. Im letzten Quartal des Jahres 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Gewinn von 1,91 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 23,55 Milliarden US-Dollar.

Es bleibt abzuwarten, wie Disney+ Kunden auf die neuen Regelungen reagieren und inwieweit sich dies auf die Abonnentenzahlen auswirken wird. Während einige Nutzer möglicherweise ihre Abonnements kündigen, könnten andere bereit sein, für das eigenständige Streaming-Erlebnis zu bezahlen. Die Entscheidung, das Passwort-Sharing zu beenden, könnte somit langfristig zu einer erhöhten Anzahl an zahlenden Kunden führen.

Netflix war bereits mit einer vergleichbaren Maßnahme erfolgreich. In Gebieten, in denen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern eingeschränkt wurde, verzeichnete Netflix einen erheblichen Anstieg der Abonnentenzahlen. Indem der Streaming-Riese das Passwort-Sharing abgeschafft hatte, konnte das Unternehmen nicht nur seine Einnahmequellen verbessern, sondern hatte damit auch einen Präzedenzfall für andere Streaming-Dienste geschaffen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren