Einen direkten Rabatt auf Apple Geschenkkarten gibt es schon seit längerem nicht mehr. Allerdings haben sich verschiedene Händler einen Umweg einfallen lassen, wie sie ihren Kunden beim Kauf von Apple Geschenkkarten etwas Gutes tun können. In dieser Woche ist (mal wieder) Netto an der Reihe.

Netto: Apple Geschenkkarte kaufen und 10 Prozent Gutschein erhalten

In regelmäßigen Abständen bietet Discounter, Elektrohändler und Co. Rabatt-Aktionn auf Apple Geschenkkarten an. Dieser Woche lohnt sich der Weg zu Netto. Es gibt zwar keine horrenden Nachlässe, aber immerhin 10 Prozent indirekten Rabatt.

Ab sofort und nur bis einschließlich Samstag (10. Februar 2024) erhaltet ihr beim Kauf einer Apple Geschenkkarte (bis zu 250 Euro) 10 Prozent des Kaufwertes als Netto Gutschein zurück.

Getreu dem Motto „Kleinvieh macht auch Mist“, nehmen wir den Bonus gerne mit. Die Apple Geschenkkarte ist variabel einsetzbar. So könnt ihr unter anderem Apple Produkte, Services, Apps und Spiele bezahlen.

