Apple hat eine neue Werbeaktion in China gestartet und bietet Rabatte auf seine wichtigsten Produktlinien an, darunter das iPhone, das iPad, die Apple Watch und den Mac. Die Rabatt-Aktion kommt kurz vor dem chinesischen Neujahr im Februar und soll einem Abwärtstrend der Verkäufe entgegenwirken.

Apple reagiert auf Verkaufsrückgang in China

Die aktuelle Rabatt-Aktion, die vom 18. bis 21. Januar läuft, beinhaltet Einsparungen von bis zu 500 RMB (ca. 65 Euro) auf die iPhone 15 Produktreihe. Darüber hinaus können Kunden Rabatte von bis zu 800 RMB (ca. 100 Euro) auf das 15 Zoll MacBook Air in Anspruch nehmen. Andere Produkte wie das iPad, die Apple Watch SE, die AirPods und der Apple Pencil sind ebenfalls zu reduzierten Preisen erhältlich.

Diese Verkaufsstrategie ist ungewöhnlich für Apple. Preisnachlässe gibt es sonst eher bei autorisierten Apple-Händlern, aber fast nie direkt auf der Apple-Webseite. Zum Vergleich: In vielen Ländern führt Apple jedes Jahr zum Black Friday Geschenkkartenaktionen durch, gewährt aber keine Rabatte auf den Preis der Produkte selbst.

Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Apple versucht, die sinkenden iPhone-Verkäufe in China zu stoppen. Analysten gehen davon aus, dass sich der Rückgang des letzten Jahres aufgrund des starken Interesses an Huaweis neuester Produktreihe, der Mate 60 Serie, noch verstärken wird. Hinzu kommt die Entscheidung Chinas vom letzten Jahr, iPhones aus den Büros mehrerer Regierungsbehörden und staatlicher Unternehmen zu verbannen.

Somit greift Apple nun zu einer aggressiveren Marketingstrategie. Die Rabatt-Aktion findet vor der für den 1. Februar anberaumten Apple-Investorenkonferenz statt, bei der das Unternehmen seine offiziellen Ergebnisse für das Weihnachtsquartal bekannt geben wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren