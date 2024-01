Ab März 2023 steht Europa vor einer signifikanten Veränderung im digitalen Sektor. Die Europäische Union setzt ihr Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act – DMA) in Kraft, das maßgebliche Auswirkungen auf große Technologieunternehmen haben wird. Im Zentrum dieser Änderungen steht die Anpassung von Apples App Store, um den neuen EU-Richtlinien zu entsprechen.

Eine neue Ära für digitale Märkte

Der DMA kennzeichnet bestimmte große Konzerne als „Torwächter“, die besonderen Regulierungen unterliegen. Diese Regelungen betreffen unter anderem die Art und Weise, wie Apps auf Geräten installiert und In-App-Käufe abgewickelt werden. Ein zentraler Punkt ist das sogenannte Sideloading, das Nutzern ermöglicht, Apps aus Quellen außerhalb des offiziellen App Store zu installieren. Diese Praxis stellt eine signifikante Abkehr von der bisherigen Exklusivität des App Store auf dem iPhone und iPad dar.

Obwohl Apple sich kooperativ zeigt, wie EU-Kommissarin Margrethe Vestager berichtet, deutet vieles darauf hin, dass der Technologiegigant nur in den EU-Ländern eine modifizierte Version des App Store einführen wird. So berichtet Bloombergs Mark Gurman, dass sich Apple darauf vorbereitet, denn App Store in den kommenden Wochen „zweizuteilen“, um den Anforderungen der Europäischen Union gerecht zu werden. Apple wird außerdem verpflichtet sein, Entwicklern die Möglichkeit zu geben, ihre Angebote außerhalb des App Store zu bewerben und Zahlungssysteme von Drittanbietern zu nutzen.

Die Einführung eines angepassten EU-App Store könnte weitreichende Folgen für den globalen digitalen Markt haben. Apple sieht sich weltweit, einschließlich in den USA, mit Kartellklagen und Untersuchungen konfrontiert. Es ist daher wahrscheinlich, dass die in der EU eingeführten Änderungen schließlich auch in anderen Regionen umgesetzt werden, wenn der Druck größer wird.

Apple sprach in der Vergangenheit bereits des Öfteren über die Gefahren eines offenen Vertriebs von Software auf dem iPhone und verwies dabei auf die Situation bei den Mitbewerbern, die das Sideloading zulassen – sprich Android. Das Unternehmen bezog sich auf eine Reihe von Beispielen für App Stores von Drittanbietern, die mit Malware infizierte Apps enthalten, die Nutzerdaten ausspionieren. Welche Sicherheitsmechanismen der EU-App Store bieten wird, damit wir auf iOS nicht eine ähnliche Situation erleben, ist noch nicht bekannt.

