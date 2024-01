Eine Woche ist es mittlerweile her, dass wir ins neue Jahr gestartet sind. Somit haben wir nicht nur ein Jahr, sondern auch ein Apple Geschäftsquartal hinter uns gebracht. Zahlreiche Unternehmen werden in den kommenden Wochen ihren Geschäftsbericht für die abgelaufenen drei Monate bekannt geben. Die Apple Q1/2024 Quartalszahlen werden am 01. Februar 2024 veröffentlicht.

Anfang wird es spannend in der Apple Welt. Am 01. Februar gibt Apples zunächst seine Quartalszahlen für das fiskalische Q1/2024 bekannt. Lasst euch nicht irritieren. Das Apple Q1/2024 umfasst das kalendarische Q4/2023 und somit die Monate Oktober, November und Dezember 2023. Einen Tag später findet der Verkaufsstart von Apple Vision Pro statt.

Apple schreibt

Apple’s conference call to discuss first fiscal quarter results and business updates is scheduled for Thursday, February 1, 2024 at 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET.