Apple hat sich soeben zum Verkaufsstart von Apple Vision Pro geäußert. Demnach wird der räumliche Computer in den USA ab dem 02. Februar 2024 erhältlich sein. Der Vorverkaufsstart beginnt am 19. Januar 2024.

Apple informiert über den Verkaufsstart von Apple Vision Pro

Apple hat seinen räumlichen Computer „Apple Vision Pro“ im Juni 2023 zur WWDC angekündigt und den offiziellen Verkaufsstart für Anfang 2024 in Aussicht gestellt. Vor wenigen Augenblicken hat Apple den offiziellen Fahrplan genannt.

Apple Vision Pro wird ab Freitag, dem 2. Februar 2024, in allen US-Apple Stores sowie im US-Apple Online Store erhältlich sein. Vision Pro ist ein revolutionärer räumlicher Computer, der die Art und Weise verändert, wie Menschen arbeiten, zusammenarbeiten, sich vernetzen, Erinnerungen noch einmal erleben und Unterhaltung genießen. Es handelt sich um ein Gerät, das nahtlos digitale Inhalte mit der physischen Welt verbindet und den Nutzern erlaubt, präsent und mit anderen verbunden zu bleiben. Die Vision Pro schafft eine unendliche Arbeitsfläche für Apps, die über die Grenzen eines traditionellen Displays hinaus geht, sowie eine vollständig dreidimensionale Benutzeroberfläche, die mit den natürlichsten und intuitivsten Eingabemitteln gesteuert wird — den Augen, den Händen und der Stimme der Nutzer.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mit visionOS, dem ersten räumlichen Betriebssystem der Welt, ermöglicht die Apple Vision Pro den Anwendern, mit digitalen Inhalten auf eine Art zu interagieren, die so wirkt, als seien die Inhalte physisch mit ihnen im Raum. Das bahnbrechende Design der Apple Vision Pro hat ein Displaysystem mit ultrahoher Auflösung, das 23 Millionen Pixel auf zwei Displays unterbringt, sowie speziell entwickelte Apple Chips in einem einzigartigen dualen Chipdesign.

Preis & Verfügbarkeit

Apple Vision Pro wird ab 3.499 Dollar mit 256 GB Speicher erhältlich sein. Der Vorverkauf beginnt am 19. Januar 2024, das Gerät wird ab dem 02. Februar in den US Apple Retail Stores sowie im US Apple Online Store verfügbar sein.

ZEISS Optical Inserts – Readers (Lesebrille) sind für 99 Dollar und ZEISS Optical Inserts – Prescription (verschreibungspflichtige Sehhilfen) für 149 Dollar erhältlich. Apple Vision Pro wird mit einem Solo Knit Band und einem Dual Loop Band geliefert – so haben Anwender zwei Optionen für die Passform, die für sie am besten geeignet ist. Im Lieferumfang von Apple Vision Pro sind außerdem ein Light Seal, zwei Light Seal Cushions, eine Apple Vision Pro-Abdeckung für die Vorderseite des Geräts, ein Poliertuch, ein Akku, ein USB-C-Ladekabel und ein USB-C-Netzteil enthalten.

Zum internationalen Verkaufsstart hat sich Apple bislang noch nicht geäußert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren