In der Nacht zu heute wurden die 81. jährlichen Golden Globe Awards verliehen. Dabei konnte Apple TV+ eine der begehrten Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. Genau genommen, hat Lily Gladstone für ihre schauspielerische Leistung in dem Apple Original Film „Killers of the Flower Moon“ einen Golden Globe Award erhalten.

Golden Globe Awards: Lily Gladstone als „Beste Schauspielerin“ ausgezeichnet

Lily Gladstone schrieb in der Nacht zu heute Geschichte, als sie als erste indigene Schauspielerin bei den 81. jährlichen Golden Globe Awards die Auszeichnung „Beste Schauspielerin“ gewann. Seit der Premiere von „Killers of the Flower Moon“ erhielt Gladstone weltweites Lob für ihre ikonische Leistung als Mollie Burkhart. Sie wurde vom National Board of Review als beste Schauspielerin des Jahres ausgezeichnet und neben weiteren Auszeichnungen für die Critics Choice Awards als „Beste Schauspielerin“ nominiert.

Unter der Regie von Martin Scorsese und dem Drehbuch von Eric Roth und Martin Scorsese, basierend auf David Granns gleichnamigem Bestseller, spielt „Killers of the Flower Moon“ im Oklahoma der 1920er Jahre und stellt den Serienmord an Mitgliedern der ölreichen Osage Nation dar, eine Reihe brutaler Verbrechen, die als „Schreckensherrschaft“ bekannt wurden. Die Hauptrollen spielen Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins und Jillian Dion.

Auch bei der diesjährigen Oscar-Verleihung kann sich der Film berechtigte Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen. Im Oktober 2023 lief „Killers of the Flower Moon“ in den Kinos an. Kurz darauf startete dieser als Kauf- und Leihfilm. Ab kommenden Freitag (12. Januar 2024) ist der Apple Original Film auf Apple TV+ zu sehen.

