Erinnert ihr euch noch an den iPod nano? Auch wenn die iPod-Familie längst eingestampft wurde, feiert einer der beliebtesten iPods nun in einem aktuellen Werbespot für das neue iPad Pro sein Comeback. Genau genommen, löst das iPad Pro den iPod nano als das dünnste Apple Produkt ab.

iPod nano zeigt sich in neuem Werbespot für das iPad Pro

Während der gestrigen Keynote ist Apple bereits mehrfach auf das dünne und leichte Design des neuen iPad Pro eingegangen. Auch in den ersten Hands-On Berichten wurden diese Eigenschaften positiv bewertet.

In einem neuen Videos, welches Apple in den sozialen Netzwerken geteilt hat, hebt der Hersteller das neue 13 Zoll iPad Pro hervor, das nur 5,1 mm dick ist, verglichen mit 5,4 mm beim iPod nano. Aber auch das neue 11 Zoll iPad Pro ist mit seinen 5,3mm dünner als der iPod nano. Bei dem dargestellten Modell handelt es sich um übrigens um den iPod nano der siebten Generation, der 2012 auf den Markt kam. Im Jahr 2017 wurde dieser eingestimmt und nun zeigt sich dieser abermals in einem Apple Werbespot.

Apple bewirbt das dünnste Apple Produkt aller Zeiten wie folgt

Das neue iPad Pro – das dünnste Apple Produkt aller Zeiten – hat ein unglaublich dünnes und leichtes Design und bringt Mobilität auf ein ganz neues Level. Das 11″ Modell ist nur 5,3 mm dünn und das 13″ Modell ist mit beeindruckenden 5,1 mm sogar noch dünner, dabei sind beide Modelle genauso robust wie die Vorgänger. Das 11″ Modell wiegt weniger als 450 Gramm und das 13″ Modell ist fast 110 Gramm leichter als das Vorgängermodell.

Beide neuen iPad Pro Modelle lassen sich über den Apple Online Store vorbestellen. Den offiziellen Verkaufsstart feiern die Modelle am 15. Mai 2024.

