Snoopy und die Peanuts sind mittlerweile in unterschiedlichen Facetten auf Apple TV+ zu erleben. Der Start von „Snoopy präsentiert: Lucys neue Schule“ liegt schon ein paar Monate zurück. Dies hält die Verantwortlichen jedoch nicht davon ab, noch einmal den Fokus auf die Zeichentrickserie zu lenken.

Apple TV+ veröffentlicht Clips zu „Snoopy präsentiert: Lucys neue Schule“

Im Sommer 2022 startete „Snoopy präsentiert: Lucys neue Schule“ auf Apple TV+. Zugegebenermaßen richtet sich die Zeichentrickserie in erster Linie an das jüngere Publikum, gleichzeitig gibt es auch eine Fangemeinde älterer Nutzer.

In der Serie möchte die Peanuts-Bande unbedingt im Herbst an einer neuen Schule anfangen, was Lucy dazu inspiriert, stattdessen ihre eigene Schule zu gründen, aber das Unterrichten ist nicht so einfach, wie es sich anhört. „Lucy’s School“ ist ein Liebesbrief an Lehrer und eine Würdigung des Einflusses, den ein Lehrer auf ein Kind haben kann. Es untersucht die Angst vor Veränderungen und zeigt, wie Lucy, unterstützt von ihren Freunden, sich ihren eigenen Ängsten stellt und sie überwindet.

Nun hat Apple TV+ die Clips „Storyboard fun with Snoop.“, „How to bring a Beagle to the beach.“ und „How do you draw a psychiatrists‘ psyche?“ Veröffentlicht, um euch einen Einblick in die Entstehung der Serie zu geben.

