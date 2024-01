Mit der Bekanntgabe des Verkaufsstarts der Apple Vision Pro hat Apple auch die zugehörige Produktseite des Mixed-Reality-Headsets aktualisiert. Dabei zeigt sich, dass das Gerät bei der Wiedergabe von 2D-Videos eine längere Batterielaufzeit bietet, als bisher erwartet wurde.

Apple Vision Pro Batterielaufzeit

Bisher gab Apple an, dass das Vision Pro Headset eine Laufzeit von bis zu 2 Stunden bietet, wenn das Gerät nur mit der externen Batterie betrieben wird – und „einen ganzen Tag lang, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist“. Nun fügt Apple eine Information für Filmfreunde auf der zugehörigen Produktseite hinzu. So heißt es jetzt, dass Vision Pro bis zu 2,5 Stunden mobile 2D-Videowiedergabe mit dem Batteriepack bietet.

„Die externe Batterie unterstützt bis zu 2 Stunden allgemeine Nutzung und bis zu 2,5 Stunden Videowiedergabe“, so Apple. „Die Videowiedergabe wurde in Verbindung mit einer Umgebung getestet, wobei 2D-Filminhalte verwendet wurden, die über die Apple TV App gekauft wurden.“

Das ist sicherlich keine dramatische Veränderung der Vision Pro Akkulaufzeit, aber es bedeutet, dass Benutzer in der Lage sein werden, längere Filme, mehr TV-Episoden oder mehr YouTube-Videos zu sehen, bevor sie den Weg zur Steckdose suchen müssen.

Laut Apple werden Vision Pro Nutzer in der Lage sein, Filme und TV-Serien von Apple TV+, Disney+, Max und anderen Diensten auf einem Bildschirm mit einer gefühlten Breite von rund 30 Meter und Unterstützung für HDR-Inhalte anzusehen. In der Apple TV App können Nutzer außerdem auf mehr als 150 3D-Titel zugreifen.

Apple Vision Pro wird in den USA ab dem 2. Februar 2024 erhältlich sein, wobei der Vorverkaufsstart bereits am 19. Januar 2024 startet. Das Headset wird in zwei Versionen angeboten. Die Variante mit 256 GB Speicher kostet 3.500 Dollar. Das 512 GB Modell wird für 4.000 Dollar erhältlich sein.

