Ein Vorfall, bei dem ein Passagierflugzeug eine Notlandung in Portland vollziehen musste, führte dazu, dass verschiedene Gegenstände, darunter mehrere Smartphones, aus dem Flugzeug fielen. Nun wurde ein iPhone gefunden, das den Sturz aus 5000 Metern Höhe ohne Blessuren überstanden hat.

Der Entwickler Seanathan Bates entdeckte ein iPhone am Straßenrand nahe dem Flughafen von Portland. Das iPhone überstand den Sturz, nachdem es durch ein Loch in der Kabinenwand einer Boeing 737 Max 9 der Alaska Airlines geschleudert wurde.

Erstaunlicherweise war das Gerät in einem bemerkenswerten guten Zustand, trotz des Sturzes aus fast 5000 Metern Höhe. Das iPhone war passenderweise im Flugmodus und zeigte sogar noch die Gepäckquittung des Eigentümers auf dem Bildschirm an. Bates meldete seinen Fund umgehend der NTSB, die bestätigte, dass es sich bereits um das zweite gefundene Mobiltelefon handelte, das aus dem beschädigten Flugzeug gefallen war.

Das iPhone befand sich in einem hervorragenden Zustand. Ein eindrucksvolles Detail war der abgerissene Rest des Ladesteckers, der noch im iPhone steckte, ein Hinweis auf die enormen Kräfte, die beim Unglück wirkten.

In case you didn’t see it, there was a broken-off charger plug still inside it! Thing got *yanked* out the door

(Sorry I didn’t get a better pic before handing it over haha) pic.twitter.com/tMQ7XQNHeW

— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 8, 2024