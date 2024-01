Apple hat seine jährliche Playlist „Shazam: Die Trends für 2024“ veröffentlicht. Diese enthält eine Auswahl von 50 Songs von Künstlern, denen im laufenden Jahr ein Durchbruch prognostiziert wird. Die Playlist basiert auf Daten und Algorithmen des Musikerkennungsdienstes Shazam, der inzwischen in Apples Betriebssysteme integriert ist.

Shazam zeigt Musik-Trends für 2024

Mit 300 Millionen monatlichen Nutzern weltweit und einer Vielzahl von täglichen Song-Erkennungen hat sich Shazam in den vergangenen Jahren als relativ treffsicheres Tool für die Identifizierung zukünftiger Musikstars etabliert.

Die diesjährige „Trends für 2024“-Playlist von Shazam umfasst 50 Titel und präsentiert eine Vielfalt von Künstlern aus 21 Ländern. Diese Auswahl reicht von French Pop bis zu zeitgenössischem Gospel und basiert auf speziellen Daten und Algorithmen von Shazam. Die Vorhersagen, kombiniert mit der Expertise des globalen Redaktionsteams von Apple Music, bieten frühe Indikatoren für zukünftiges Wachstum.

Fünf Künstler, die 2024 global durchstarten könnten, wurden besonders hervorgehoben. Dazu gehören Bloody Civilian, eine nigerianische Singer-Songwriterin, deren Debüt-EP weltweit Erfolge feierte, und Flyana Boss, ein Hip-Hop Duo aus Los Angeles mit einer beeindruckenden Zunahme an Streams und Shazam-Aktivitäten. Kenya Grace, eine britische Künstlerin, deren Dance-Pop-Hit „Strangers“ internationale Anerkennung erhielt, The Last Dinner Party, eine britische Art-Rock Band, und RIIZE, eine K-Pop Boyband, deren Song „Get a Guitar“ in den koreanischen Charts erfolgreich war, sind ebenfalls auf der Liste.

Neben den globalen Durchbruchkünstlern wurden auch fünf Künstler benannt, die regional an Popularität gewinnen. Dazu gehören SIRA aus Deutschland, aupinard aus Frankreich, JACOTÉNE aus Australien, Sukha aus Indien und Yarge aus Venezuela, die alle in ihren jeweiligen Ländern Erfolge verzeichnen.

Die komplette Shazam Playlist „Die Trends für 2024“ gibt es zum Anhören auf Apple Music.

