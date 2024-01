Der Branchendienst Digitimes berichtet, dass die 2nm Chip-Technologie, die auch bei kommenden Apple Produkten zum Einsatz kommen wird, ab dem nächsten Jahr in Produktion gehen wird.

2nm Chips ab 2025 im iPhone, iPad und Mac?

Beim aktuellen iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, MacBook Pro und iMac setzt Apple bei seinen Prozessoren auf die 3nm Fertigungstechnologie. Früher oder später wird Apple auf den 2nm Prozess umsteigen. Laut Informationen von Digitimes könnte dies bereits im kommenden Jahr der Fall sein.

Es heißt, dass die Chipfabriken von TSMC frühestens ab April mit der Installation von Geräten für die 2nm Chipproduktion beginnen werden. Da die Produktion im Jahr 2025 beginnen soll, dürften 2nm Chips kurz darauf erstmals in Apple-Geräten zum Einsatz kommen.

Die Informationen von Digimites (via Macrumors) decken sich mit einem Bericht der Financial Times. Diese berichtete kürzlich, dass TSMC Apple bereits erste 2nm Prototypen vorgestellt hat. Gleichzeitig hieß es, dass die Massenproduktion 2025 anlaufen wird. In der Vergangenheit war Apple stets der erste Kunde, der die neuesten Innovationen von TSMC erhielt, so auch bei der aktuellen 3nm Technologie.

Der 2nm Fahrplan deutet daraufhin, dass 2nm Chips erstmals beim iPhone 17 Pro im Jahr 2025 verbaut sein könnten. Gleichzeitig dürfte die 2nm Technologie bei ersten Macs Einzug halten.

