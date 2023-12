Apples Haus- und Hof-Chipfertiger TSMC hat dem iPhone-Hersteller seine fortschrittlichen 2nm-Chip-Prototypen vorgestellt und damit die Weichen für eine Markteinführung im Jahr 2025 gestellt.

2nm-Chips für das iPhone 17 Pro

TSMC will innerhalb von zwei Jahren mit der Massenproduktion der 2nm-Chips beginnen. In der Vergangenheit war Apple stets der erste Kunde, der die neuesten Innovationen von TSMC erhielt, wie zuletzt der Kauf des gesamten 3nm-Chipangebots von TSMC für 2023 zeigte.

In einer Erklärung gegenüber der Financial Times bestätigte TSMC, dass die Arbeit an 2nm-Chips „gut voranschreitet und auf dem Weg zur Volumenproduktion im Jahr 2025 ist und die fortschrittlichste Halbleitertechnologie in der Branche sein wird.“

Der Fahrplan deutet darauf hin, dass der erste 2nm-Chip im iPhone 17 Pro bis 2025 erscheinen könnte. Allerdings räumt Financial Times auch die Möglichkeit von Verzögerungen ein, da die Massenproduktion noch zwei Jahre entfernt ist. Es wird erwartet, dass die Umstellung auf 2nm-Chips die Leistung und Effizienz von Apple-Produkten verbessern wird, wobei spezifische Details zu den Chips noch nicht bekannt gegeben wurden.

Apple ist der größte Kunde von TSMC und wird dies voraussichtlich auch bleiben. Die Partnerschaft verläuft für Apple und auch für TSMC äußerst positiv. Apple erhält die fortschrittlichste Halbleiter-Technik, und TSMC verzeichnet mit Apple als größten Kunden regelmäßig einen beachtlichen Umsatz. Apple hat den Chip-Hersteller bereits des Öfteren gelobt, weil dieser in der Lage ist, „Massenprodukte in hoher Qualität herzustellen und flexibel gegenüber neuen Technologien ist“.

