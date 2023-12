Apple treibt seine Pläne zur Verlagerung der Geräteproduktion von China nach Indien deutlich voran. Das Unternehmen hatte bereits Ende 2022 mit Zulieferern gesprochen, um die Produktion außerhalb Chinas weiter zu erhöhen. Nun berichtet Bloomberg, dass Apples Auftragsfertiger Foxconn seine Investitionen in eine indische Produktionsstätte um fast 400 % erhöht hat. Mit dieser strategischen Verlagerung will Apple seine Abhängigkeit von China verringern und seine Produktionsbasis diversifizieren.

Verlagerung von China nach Indien schreitet voran

Um unabhängiger zu werden, ist Apple in den letzten Jahren dazu übergegangen, einen Teil der Produktion außerhalb von China durchzuführen. Hierbei baut das Unternehmen vor allem in Indien Produktionsstätten auf. Zuletzt hieß es, Apple strebe eine Verfünffachung der indischen iPhone-Produktion innerhalb von fünf Jahren an, und die heutigen Nachrichten scheinen diesem Ziel gerecht zu werden. So hat Foxconn seine Investitionen in eine indische Produktionsstätte deutlich erhöht. Die ursprünglich auf 700 Millionen Dollar angesetzte Investition beläuft sich nun auf etwa 2,7 Milliarden Dollar, was fast eine Vervierfachung bedeutet.

Auch wenn das Werk möglicherweise einige Produktionskapazitäten für andere Kunden bereitstellt, ist Berichten zufolge „der Großteil der Investition“ für Apple bestimmt. Derweil plant ein weiterer Apple-Zulieferer, Tata, den Bau einer der größten iPhone-Fabriken Indiens, um die Produktion in dem Land weiter zu steigern.

Der Schritt von Apple, die Produktion in Indien zu erhöhen, ist Teil einer umfassenderen Strategie, die Lieferkette zu diversifizieren und die Abhängigkeit von China zu verringern. Die Verlagerung ist jedoch ein komplizierter Prozess. Die Fertigungsinfrastruktur und die vielen kostengünstigen Arbeitskräfte, die China bietet, sind anderswo nur schwer zu finden. Eine vergleichbare Infrastruktur muss in anderen Ländern im Laufe der Zeit schrittweise aufgebaut werden, um die Anforderungen an die iPhone-Produktion zu erfüllen.

Apple versucht zudem, seine Präsenz auf dem indischen Markt auszubauen, wo das Unternehmen mit starker Konkurrenz durch Smartphone-Hersteller wie Xiaomi und Samsung konfrontiert ist. Hierfür hat Apple nicht nur die ersten Apple Stores in Indien eröffnet, sondern den Absatz auch verstärkt mit Rabatt-Aktionen in dem Land gefördert.

