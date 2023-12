Zattoo – einer der führenden TV-Streaming-Anbieter in Europa – hat bekannt gegeben, das in Deutschland ab sofort sechs neue Themensender verfügbar sind. Zu den neuen sogenannten FAST-Sendern gehören TOP TRUE CRIME, TOP FILME, CRACTION TV, NARUTO, Strongman Champions League und Terra Mater WILD.

Zattoo nimmt sechs neue FAST Sender ins Programm

In den vergangenen Monaten hat Zattoo sein Angebot an kostenfreien, linearen und werbefinanzierten Streaming-Kanälen weiter ausgenaut. Ab sofort sind sechs neue FAST-Sender an Bord. Die Abkürzung FAST steht dabei für Free-Ad-Supported-Streaming-TV, also TV-Sender, die kostenlos zur Verfügung stehen und rein werbefinanziert sind.

TOP TRUE CRIME

Für Fans von Krimis und Ermittlungsdokumentationen ist dieser Sender ideal. Er bietet eine breite Palette an True-Crime-Programmen, die von rätselhaften Kriminalfällen bis hin zu detaillierten Ermittlungsberichten reichen. Wer sich für die Welt der Kriminalität und deren Aufklärung interessiert, findet hier spannende Inhalte.

CRACTION TV

Dieser Kanal richtet sich an Liebhaber von Action- und Krimiserien sowie True-Crime-Geschichten. Mit einer Auswahl an Filmen mit bekannten Stars wie Bruce Willis und Jude Law bietet Craction TV aufregende Unterhaltung für Fans von Spannung und Nervenkitzel.

TOP FILME

Dieser Kanal ist eine Schatzkiste für Kinofans. Hier gibt es ein vielfältiges Filmangebot, Hollywood-Blockbuster und Erstausstrahlungen mit einer bunten Mischung aus weltweit beliebten Filmen, die das Herz jedes Filmbegeisterten höherschlagen lassen.

NARUTO

Dieser Kanal ist ein Muss für alle Anime-Fans. Zu sehen ist die Serie Naruto, die die Geschichte der Hauptfigur Naruto Uzumaki erzählt, ein junger Ninja mit großen Ambitionen, auf seinem Weg der stärkste Anführer seines Dorfes zu werden.

Strongman Champions League

Für Sportbegeisterte, die etwas außergewöhnliches suchen, bietet dieser Kanal eine Serie von Strongman-Wettbewerben aus aller Welt. Sie erleben die Kraft und Ausdauer der besten Strongmen in Aktion und genießen eine einzigartige Sportunterhaltung, die weltweit in über 100 Ländern ausgestrahlt wird.

Terra Mater WILD

Hier kommt die Wildnis direkt nach Hause! Der Terra Mater WILD Kanal bringt faszinierende Tierdokus und atemberaubende Naturfilme zum Staunen, Entspannen und Entdecken. Wer die Wunder der Natur, noch nie gefilmtes Verhalten in der Tierwelt oder unvergleichliche Landschaften hautnah erleben möchte, ist hier richtig.

-> Hier könnt ihr Zattoo kostenlos testen

