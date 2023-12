AVM bietet nicht nur Router und Repeater an, sondern ist seit einiger Zeit auch im Bereich Smart Home tätig. Am heutigen Tag hat das Berliner Unternehmen den neuen Tür-/Fensterkontakt FRITZ!DECT 350 angekündigt. Dieser ist ab sofort zum Preis von 39 Euro erhältlich.

AVM: neuer Tür-/Fensterkontakt FRITZ!DECT 350 ab sofort erhältlich

Ab sofort ist der magnetische Tür-/Fensterkontakt FRITZ!DECT 350 für das Smart Home mit FRITZ! erhältlich. Der kompakte FRITZ!DECT 350 lässt sich an Türen oder Fenstern anbringen und erkennt unmittelbar, ob diese offen oder geschlossen sind. Der Sensor ist perfekt auf das FRITZ!-Heimnetz abgestimmt und kann mit den smarten Heizkörperreglern FRITZ!DECT 302 und 301 zusammen effizient Heizenergie einsparen – das schont Umwelt und Portemonnaie. Denn Szenarien wie „Wenn Fenster geöffnet, dann Heizung runterregeln“ lassen sich spielend leicht einrichten. Auch alle FRITZ!-Smart-Home- und kompatiblen Zigbee-Geräte sind mit dem FRITZ!DECT 350 steuerbar, sodass Anwender viele weitere Szenarien und Routinen einrichten können. Zur Kontrolle und für mehr Sicherheit wird der Status des Sensors, z. B. geöffnete/geschlossene Fenster, in der FRITZ!App Smart Home, auf dem FRITZ!Fon und im FRITZ!OS signalisiert. Der FRITZ!DECT 350 ist so klein, dass er sich bei vielen Fenstern mit Eurofalz zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel verdeckt mit einem mitgelieferten Klebestreifen anbringen lässt.

Übersicht

Magnetischer Tür-/Fensterkontakt

DECT-ULE-Sensor; auf FRITZ!Box mit DECT-Basis abgestimmt

Erkennt geöffnete Türen und geöffnete sowie gekippte Fenster

Spart unmittelbar Energie in Kombination mit den Heizkörperreglern FRITZ!DECT 302 und 301

Steuert alle schaltbaren FRITZ!-Smart-Home- und kompatiblen Zigbee-Geräte

2 x AAA Batterien

Abmessungen (BxHxT): Sensor 91 x 24 x 12 mm; Magnet 28,5 x 15 x 6,5 mm

Der neue Tür-/Fensterkontakt FRITZ!DECT 350 ist ab sofort bei verschiedenen Händlern (z.B. Media Markt und Saturn) zum Preis von 39 Euro erhältlich.

