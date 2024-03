Topografische Karten auf der Apple Watch kennen wir bereits. Mit dem Update auf iOS 18 könnten diese auch den Sprung auf das iPhone schaffen. Zudem könnte Apple topografische Karten in Apple Maps auch auf dem iPad, Mac und Vision Pro zur Verfügung stellen.

iOS 18: Apple Karten könnte topografische Karten erhalten

Mit dem Update auf watchOS 10 hat Apple topografische Karten auf der Apple Watch eingeführt. Diese umfassen Wanderwege, Höhenlinien, Höhen und Sehenswürdigkeiten, die beim Wandern und anderen Outdoor-Aktivitäten nützlich sind, wenn eine genaue Navigation unerlässlich ist. Nun könnten diese auf das iPad, den Mac und Vision Pro erweitert werden.

Der Backend-Code für topografische Karten wurde letztes Jahr eingeführt, aber nur „watchOS 10“ verfügte über diese Funktion. Der Code war zu diesem Zeitpunkt auf iOS und macOS inaktiv. Wie Macrumors nun zu berichten weiß, hat Apple in den Backend-Dateien für iOS 18, macOS 15 und visionOS“ 2 ist der Code aktiv, was auf eine Erweiterung schließen lässt.

Damit könnte schon die zweite Neuerung von Apple Karten mit iOS 18 bekannt geworden sein. Erst kürzlich haben wir euch darüber informiert, dass Apple Maps zukünftig benutzerdefinierte Routen unterstützen könnte.

Apple wird am 10. Juni im Rahmen der WWDC 2024 einen ersten Ausblick auf iOS 18 und Co. geben. Dann werden wir erfahren, mit welchen größeren Neuerungen am System zu rechnen ist.

