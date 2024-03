Seit gestern wissen wir, dass Apple am 10. Juni die Katze aus dem Sack lassen und einen ersten Ausblick auf iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15 und Co. geben wird. Künstliche Intelligenz scheint dabei oberste Priorität zu haben. Abgesehen davon, wird Apple viele weitere Verbesserungen ins System einfließen lassen. Auch Apple Karten könnte davon profitieren. Es heißt, dass mit iOS 18 benutzerdefinierte Routen in Apple Maps Einzug halten.

iOS 18: Apple Karten soll benutzerdefinierte Routen erhalten

Apple Maps hat sich in den letzten Jahren so einer überzeugenden Karten-App entwickelt. Nichtsdestotrotz beherrscht Google Maps noch einige Disziplinen deutlich besser. Mit iOS 18 könnte Apple die Lücke weiter schließen.

‌Apple Karten bietet derzeit keine Möglichkeit, selbst ausgewählte Routen einzugeben, wobei Benutzer von Apple Karten auf die vorab ausgewählten Optionen von Apple beschränkt sind. Genau diese könnte sich mit iOS 18 ändern‌‌. Der Hersteller aus Cupertino hat eine „iOS 18“-Datei mit der Bezeichnung „CustomRouteCreation“ in sein Karten-Backend übertragen. Während aus der Datei außer dem Namen nicht viel hervorgeht, wird darin erwähnt, dass diese kommende Funktion zum Start auf die USA beschränkt sein wird. Dies haben wir in der Vergangenheit bei neuen Karten-Funktionen regelmäßig erlebt und könnte sich mit iOS 18 wiederholen. Erst im Laufe der Zeit schaltet Apple dann neue Funktionen für weitere Länder frei.

Benutzerdefinierte Routen würden es euch ermöglichen, festzulegen, welche spezifischen Straßen ihr – aus welchen Gründen auch immer – befahren möchten. Eine solche individuellere Lösung wird von Apple Nutzern bereits seit Jahren gefordert und ist bei Google Maps längst Standard.

