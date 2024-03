Apple hat im Laufe des heutigen Abends die 35. jährliche Worldwide Developers Conference angekündigt. Die Apple Entwicklerkonferenz startet am 10. Juni 2024 mit einer eröffnenden Keynote. Hin- und wieder gibt Apple zarte Hinweise darauf, was uns zur WWDC erwartet. Dieses Mal hat Apples Marketing-Chef Greg Joswiak einen subtilen Hinweis gegeben.

iOS 18: Apple teasert KI-Funtkionen [WWDC 2024]

Am 10. Juni 2024 wird Apple einen ersten Ausblick auf iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 und visionOS 2 geben. Spätestens jetzt dürfte klar sein, dass künstliche Intelligenz dabei besonders im Fokus stehen wird.

Begleitend zur heutigen Apple Pressemitteilung hat Apples Marketing-Chef Greg Joswiak einen Beitrag auf X veröffentlicht. Dort heißt es

Mark your calendars for #WWDC24, June 10-14. It’s going to be Absolutely Incredible!

Nicht ohne Grund dürfte Joswiak die ersten beiden Buchstaben von (A)bsolutely (I)ncredible großgeschrieben haben. AI = Artificial Intelligence = Künstliche Intelligenz.

In den letzten Wochen gab es mehrere Gerüchte, die darauf hindeuten, dass KI ein wichtiger Schwerpunkt in iOS 18, macOS 15 und Co. sein werden. Zuletzt hieß es unter anderem, dass Apple Gespräche mit Google, OpenAI und Baidu zur Realisierung seiner KI-Funktionen führt.

Apple CEO Tim Cook hatte zuletzt zu verstehen gegeben, dass Apple enorm viel Zeit und Mühe in KI investiert und sein Unternehmen in diesem Bereich neue Wege beschreiten wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren