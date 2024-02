Am späten gestrigen Abend hat Apple seine Geschäftszahlen für das fiskalische Q1/2024 bekannt gegeben. Neben sehr viel Licht, gab es auch ein wenig Schatten. Während Apple den Gesamtumsatz und den Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal steigern konnte, brach der Umsatz bei den iPads um 25 Prozent ein. Dies dürfte auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass Apple erstmals seit dem Original-iPad im Jahr 2023 kein neues iPad auf den Markt gebracht hat. Nach der Bekanntgabe der reinen Geschäftszahlen haben Apple CEO Tim Cook und Apple CFO Luca Maestri im sogenannten Conference Call den Analysten und Medienvertretern Rede und Antwort gestanden. Dabei hat sich Cook zu einer interessanten Aussagen hinreißen lassen.

“Tim Cook: „Apple investiert enorm viel Zeit und Mühe in KI“

Apple setzt zukünftig verstärkt auf künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Schon länger ist bekannt, dass der Hersteller aus Cupertino eine Art ChatGPT entwickelt und Siri neues Leben einhauchen möchte. Eine Aussage von Apple Chef Tim Cook deutet daraufhin, dass Siri in diesem Jahr einen großen Sprung nach vorne machen wird.

So gab Cook im Rahmen des Conference Calls folgendes zu Protokoll

„Mit Blick auf die Zukunft werden wir weiterhin in diese und andere Technologien investieren, die die Zukunft prägen werden. Dazu gehört auch die künstliche Intelligenz, in die wir weiterhin enorm viel Zeit und Mühe investieren, und wir freuen uns, später in diesem Jahr die Einzelheiten unserer laufenden Arbeit in diesem Bereich mitzuteilen.“

An dieser Stelle kann natürlich nur spekuliert werden, was Cook im Detail meint. Seit längerem halten sich hartnäckige Gerüchte, dass iOS 18 eins der größten iPhone-Updates überhaupt – mit zahlreichen KI-Funktionen – darstellen wird. Apple soll an generativer KI-Technologie arbeiten, die Siri, die Nachrichten-App und mehr verbessern wird. KI könnte im gesamten Betriebssystem integriert werden, in Apps wie Apple Music, Pages, Xcode und mehr.

Darübrhinaus plant Apple, große Sprachmodelle in „Siri“ zu integrieren, um es „Siri“ zu ermöglichen, komplexe Aufgaben zu automatisieren, was eine tiefere Integration zwischen „Siri“ und der Kurzbefehle-App ermöglichen wird.

Traditionell findet die Apple Worldwide Developers Conference im Juni eines jeden Jahres statt. So wird Apple in rund vier Monaten einen ersten Ausblick auf iOS 18 geben und möglicherweise seine Pläne zu Siri detaillierter beschreiben.

