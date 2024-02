Apple hat – wie vor wenigen Wochen angekündigt – vor wenigen Augenblicken seine Q1/2024 Quartalszahlen bekannt gegeben. Schwarz auf Weiß liegt nun vor, wie gut das Weihnachtsquartal für Apple gelaufen ist. Der Hersteller aus Cupertino konnte in den Monaten Oktober bis Dezember 2023 einen Umsatz von 119,6 Milliarden Dollar erzielen. Dies führte zu einem Gewinn von 33,92 Milliarden Dollar.

Apple hat soeben seine Q1/2024 Geschäftszahlen veröffentlicht. Lasst euch an dieser Stelle nicht verwirren. Dass Apple Geschäftsjahr entspricht nicht einem Kalenderjahr. Demnach umfasst das fiskalische Apple Q1 das kalendarische Q4 und somit die Monate Oktober bis Dezember 2023. Das Apple Geschäftsjahr ist schlichtweg und drei Monate verschoben.

Im Herbst feuert Apple für gewöhnlich ein Produktfeuerwerk ab, um die Verkäufe zu Weihnachten anzukurbeln. Dies war auch im vergangenen Jahr der Fall. So brauchte der Hersteller unter anderem das iPhone 15, iPhone 15 Pro, Apple Watch 9, Apple Watch Ultra 2, die AirPods Pro 2 (USB-C), das MacBook Pro mit der M3-Chip-Familie sowie den iMac mit M3-Chip auf den Markt.

Alles in allem konnte Apple im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 119,6 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 33,92 Milliarden Dollar (2,18 Dollar Gewinn pro Aktie) erwirtschaften. Im Q1/2023 waren es 117,15 Milliarden Dollar Umsatz bei 30 Milliarden Dollar Gewinn (1,88 Dollar Gewinn pro Aktie). Somit stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 2 Prozent und der Gewinn pro Aktie stieg um 16 Prozent. Niemals zuvor konnte Apple mit seinen Services einen höherem Umsatz (23,12 Milliarden Dollar) erzielen. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass das fiskalische Q1/2024 eine Woche weniger umfasste als das fiskalische Q1/2023. Alles in allem blickt Apple mittlerweile auf eine Installationsbasis von 2,2 Milliarden Geräten.

“Today Apple is reporting revenue growth for the December quarter fueled by iPhone sales, and an all-time revenue record in Services,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “We are pleased to announce that our installed base of active devices has now surpassed 2.2 billion, reaching an all-time high across all products and geographic segments. And as customers begin to experience the incredible Apple Vision Pro tomorrow, we are committed as ever to the pursuit of groundbreaking innovation — in line with our values and on behalf of our customers.”

“Our December quarter top-line performance combined with margin expansion drove an all-time record EPS of $2.18, up 16 percent from last year,” said Luca Maestri, Apple’s CFO. “During the quarter, we generated nearly $40 billion of operating cash flow, and returned almost $27 billion to our shareholders. We are confident in our future, and continue to make significant investments across our business to support our long-term growth plans.”