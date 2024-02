Das Wirtschaftsmagazin Fortune ist für seine vielseitigen Ranglisten bekannt und so schaut die Industrie stets gespannt, wer es denn dieses Mal an die Spitze geschafft hat. Wenn man sich jedoch die Top 50 der „World’s Most Admired Companies“ anschaut, scheint ein Kandidat fest entschlossen zu sein, die Spitzenposition nicht mehr freizugeben. Beim Rennen um das weltweit am meisten bewunderte Unternehmen, konnte Apple nun zum 17. Mal den ersten Platz einnehmen, womit sich Microsoft und Amazon auf Platz 2 bzw. 3 hinten anstellen müssen.

Beliebt und begehrt

Das Auswahlverfahren zur Ermittlung des meistbewunderten Unternehmens begann mit einem Pool von 1.500 Unternehmen. Diese Liste umfasste die 1.000 größten US-Unternehmen und 500 internationale Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 10 Milliarden US-Dollar. Fortune grenzte diese Liste dann auf 660 Unternehmen ein und konzentrierte sich dabei auf die umsatzstärksten Unternehmen in jeder Branche.

Die endgültige Rangliste ergab sich aus den Meinungen von über 3.700 Fachleuten, darunter Führungskräfte, Direktoren und Analysten. Sie bewerteten die Unternehmen in verschiedenen Kategorien wie Investitionswert, Managementqualität und soziale Verantwortung. Bemerkenswert ist die anhaltende Dominanz von Apple. Das Unternehmen aus Cupertino erhielt in den Bereichen soziale Verantwortung, finanzielle Solidität, Innovation und globale Wettbewerbsfähigkeit die besten Bewertungen.

Trotz dieser Leistung ging die Gesamtbewertung von Apple leicht zurück und lag bei 8,19 gegenüber 8,65 im Vorjahr. Microsoft folgte Apple dicht auf den Fersen und belegte den zweiten Platz in der Computer-Software-Branche. Der Versand-Riese Amazon, der zuvor den zweiten Platz innehatte, rutschte auf den dritten Platz ab, behielt aber seine führende Position im Bereich Internetdienste und Einzelhandel.

Die weltweit am meisten bewunderten Unternehmen:

Apple Microsoft Amazon Berkshire Hathaway JPMorgan Chase Costco Wholesale Alphabet American Express Walmart Nvidia

