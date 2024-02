Apples großer Tag steht bevor. Am morgigen Freitag findet der Verkaufsstart von Apple Vision Pro statt. Seit knapp zwei Wochen kann das Headset in den USA vorbestellt werden und in Kürze werden die ersten Exemplare an Kunden ausgeliefert. Parallel dazu beginnt in den Apple Stores die Möglichkeit, Apple Vision Pro auszuprobieren. Pünktlich zum morgigen Verkaufsstart startet zudem der App Store für Vision Pro und die Apps werden auf ihrer begleitenden Webseite sichtbar.

Vision Pro: Demos ab morgen in den US Apple Stores

Am morgigen 02. Februar findet nicht nur der Apple Vision Pro Verkaufsstart statt, in den US Apple Store bietet der Hersteller aus Cupertino auch die Möglichkeit an, den räumlichen Computer auszuprobieren. Ab 08:00 Uhr Ortszeit bietet Apple entsprechende Termine an. Frei nach dem Motto „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ können sich Interessierte in rund 20 bis 25 minütigen Sessions einen näheren Einblick zu Vision Pro verschaffen.

Die ersten Termine werden zunächst vom morgigen Freitag bis Sonntag vergeben. Weitere Termine dürften dann zeitnah freigeschaltet werden, so Macrumors.

Apps landen auf der App Store Webseite

Im Laufe des heutigen Tages hat Apple noch einmal ordentlich Werbung für den App Store für Vision Pro gemacht. So stehen zum Verkaufsstart über 600 spezielle für Vision Pro entwickelte Apps zum Download bereit. Darüberhinaus sind mehr als 1 Millionen iPad-Apps mit Vision Pro kompatibel.

Im Laufe des heutigen Abends hat Apple die nativen Apple Vision Pro Apps im App Store freigeschaltet. Exemplarisch verlinken wir euch Microsoft Excel. Auf der App Store Webseite zu Excel findet ihr jetzt nicht nur den Reiter für iPhone und iPad, sondern auch für Apple Vision Pro.

