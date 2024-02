Am morgigen Freitag feiert Apple Vision Pro in den USA seinen Verkaufsstart. Erste Reviews von Medienvertretern sind bereits online und ab morgen werden auch „normale“ Anwender den räumlichen Computer in ihren Händen halten bzw. am Kopf tragen. Vorab hat Apple heute bestätigt, dass über 600 Apps speziell für Vision Pro entwickelt wurden. Dazu gesellen sich über 1 Millionen kompatible iPad-Apps.

Vision Pro: Apple bewirbt über 600 spezielle Apps für das Headset

Während einige Entwickler (noch) Abstand von Apple Vision Pro halten – unter anderem haben YouTube, Spotify und Netflix – zum Verkaufsstart des Headsets keine spezielle App am Start, sind viele andere namhafte Apps mit an Bord. Erst vorhin haben wir darüber berichtet, dass die Microsoft 365 direkt ab Morgen zur Verfügung stehen werden.

Kurz vor dem Verkaufsstart meldet sich Apple noch einmal offiziell zu Wort und gibt zu Protokoll, dass bereits über 600 Apps speziell für Vision Pro entwickelt wurden. Diese deckten unter anderem die Bereiche immersives Entertainment, Produktivitäts-Apps, Gaming, Erkunden neuer Orte, Musik-Erlebnisse, Bildung, neue Einkaufsmöglichkeiten und mehr ab. Exemplarisch nennt Apple PGA TOUR Vision, die NBA-App, den MLS Season Pass auf Apple TV, ESPN, CBS, Paramount+, NBC, NBC Sports, Peacock, FOX Sports, IMAX, WHAT THE GOLF?, Cut the Rope 3, Jetpack Joyride 2, Bloons TD 6+, CARROT Weather, Sky Guide, Night Sky, AmazeVR Concerts und viele mehr.

Einen kleinen Quervergleich haben wir an dieser Stelle noch für euch. Als der App Store am 10. Juli 2008 für das iPhone startet, waren 500 native Apps an Bord.

