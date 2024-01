Vor kurzem haben wir erfahren, dass Netflix keine App des hauseigenen Video-Streaming-Dienstes für Apple Vision Pro anbieten wird, was durchaus enttäuschend ist. Immerhin bietet sich Apples Mixed-Reality-Headset geradezu an, Filme und Serien auf der virtuellen Kinoleinwand zu genießen. Im Gespräch mit Stratechery erläuterte Greg Peters, Co-CEO von Netflix, die Gründe für diese Entscheidung.

Greg Peters betonte im Interview, dass die Entscheidung, keine eigene App für Vision Pro zu entwickeln, nicht auf einer grundsätzlichen Ablehnung basiert, sondern vielmehr auf einer sorgfältigen Abwägung von Aufwand und Nutzen. Trotz des Bestrebens nach einer breiten Verfügbarkeit auf verschiedenen Geräten, sieht Netflix die aktuell kleine Nutzerbasis von Vision Pro als nicht ausreichend an, um die Investition zu rechtfertigen.

Die noch geringe Verbreitung mag zum Start der Vision Pro zutreffen, doch Netflix war immer dafür bekannt, auf nahezu jedem Gerät eine App anzubieten, sogar ursprünglich auch auf Nintendos relativ erfolglose Wii U. Wenn Netflix Geld sparen möchte, könnte man durchaus auch einfach auf die iPad-App setzen, die ohne großen Aufwand auf visionOS ausführbar ist. Doch Netflix hat sich dazu entschlossen, die App von der Nutzung auf dem Headset explizit auszuschließen. Die Entscheidung von Netflix, sowohl eine native App als auch die vorhandene iPad-Version nicht anzubieten, deutet auf eine bewusste strategische Entscheidung hin, die über bloße technische Erwägungen hinausgeht.

Die Entscheidung von Netflix fällt in eine Zeit, in der viele große Entwickler Vision Pro außen vor lassen. Laut einer Untersuchung von Appfigures haben sich die Entwickler von über 300.000 iOS-Apps und -Spielen entschieden, ihre Apps nicht für Vision Pro bereitzustellen. Diese Entwicklung könnte auf eine Marktdynamik hindeuten, in der Anbieter wie Netflix sich bewusst gegen eine Ausdehnung auf weniger etablierte Plattformen entscheiden.

🚨 The numbers are in!

307,739 iOS apps and games have opted out of the Vision App Store.

The list includes:

– Instagram

– Spotify

– YouTube

– TikTok

– WhatsApp

– Roblox

– PUBG

– Chase

– Lyft

– Starbucks

– and lots of other popular (and less popular) names.

I imagine most… https://t.co/fmNYyGPi7a pic.twitter.com/X23UblXBYj

— Ariel from Appfigures (@arielmichaeli) January 24, 2024