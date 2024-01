Netflix steht erneut vor Veränderungen in seiner Preis- und Abonnementstruktur. Nachdem das Unternehmen bereits im letzten Jahr das günstige Basis-Abo für Neukunden eingestellt hatte, kündigte es nun an, diese Änderung 2024 auf alle Kunden auszuweiten. Gleichzeitig deutet Netflix weitere Preiserhöhungen für das Jahr 2024 an, was auf eine strategische Ausrichtung hindeutet, die sich auf Werbung und Premium-Abonnements konzentriert.

Netflix stellt Basis-Abo ein und fokussiert sich auf Werbung

Netflix hat beschlossen, das Basis-Abo, das bisher als günstigste Option ohne Werbung angeboten wurde, komplett einzustellen. Diese Änderung wird laut The Verge ab dem zweiten Quartal 2024 umgesetzt, beginnend in Großbritannien und Kanada, weitere Länder sollen folgen.

Für den deutschen Markt steht ein genaues Datum noch aus, aber es wird erwartet, dass die Einstellung bis Ende des Jahres erfolgt. Diese Entscheidung folgt auf die Feststellung von Netflix, dass 40 Prozent der Neukunden sich für das werbefinanzierte Abo entscheiden, wenn es verfügbar ist.

Dieser Trend unterstreicht das Interesse von Netflix, das Wachstum durch Werbeeinnahmen zu fördern. Im letzten Quartal 2023 konnte Netflix 13,1 Millionen neue Kunden gewinnen, was die Gesamtzahl der Abonnenten weltweit auf 247 Millionen erhöhte.

Zukünftige Preisanpassungen bei Netflix

Neben der Einstellung des Basis-Abos bereitet Netflix anscheinend auch eine Preiserhöhung für das Jahr 2024 vor. In seiner jüngsten Finanzmitteilung betonte das Unternehmen, dass umfangreiche Investitionen und Verbesserungen vorgenommen wurden, was es erforderlich macht, von Mitgliedern gelegentlich einen kleinen zusätzlichen Betrag zu verlangen.

Bereits in den letzten Jahren gab es eine Reihe von Preiserhöhungen. Die aktuellen Preise für Netflix-Abonnements variieren je nach Paket: 4,99 Euro für das werbefinanzierte Abo, 12,99 Euro für das Standard-Abo ohne Werbung und 17,99 Euro für das Premium-Abo mit 4K HDR. Vorstellbar ist, dass diese Preise auf 5,99 Euro, 14,99 Euro bzw. 19,99 Euro angehoben werden.

