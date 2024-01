Ein paar wenige Tage müssen sich US-Kunden noch gedulden, bis sie am 05. Februar Apple Vision Pro in den Händen halten. Vorab hat Apple nun ein Software-Update für den räumlichen Computer zur Verfügung gestellt.

Apple veröffentlicht visionOS 1.0.1

Apple Vision Pro lässt sich seit Ende letzter Woche vorbestellen. Frühbesteller werden ihre Exemplare am 05. Februar ausgeliefert bekommen. Damit der Verkaufsstart bzw. das Headset so reibungslos wie möglich in Gebrauch genommen werden kann, hat Apple nun ein Software-Update auf den eigenen Servern bereit gestellt. Kurzum: visionOS 1.0.1 (Build: 21N311) ist da.

Mark Gurman sprach kürzlich davon, dass Apple ausgewählten Medienvertretern ab dem 23. Januar Rezensionsexemplare zur Verfügung stellt. Entsprechend kann auf diesen Modellen nun das neue Update installiert werden. Aber auch „normale“ Kunden können direkt zum Verkaufsstart von den Verbesserungen profitieren und das Update installieren.

visionOS 1.0.1 (21N311) has been released 🤯 — Nicolás Álvarez (@nicolas09F9) January 24, 2024

Welche Neuerungen das Update mit sich bringt, ist unklar. Die Versionsnummer 1.0.1 impliziert, dass Apple ausschließlich unter der Haube gearbeitet, Fehler beseitigt und die Leistung des Systems optimiert hat. Nichtsdestotrotz werden in den kommenden Wochen und Monaten neue Funktionen in visionOS einfließen. Das erste große Update dürfte zur WWDC 2024 in Form von visionOS 2 angekündigt werden.

