Apple steht kurz vor der Markteinführung der Apple Vision Pro, einem Produkt, das als die bedeutendste Innovation des Unternehmens seit der Einführung der Apple Watch im Jahr 2015 gilt. Die Einführung des Mixed-Reality-Headsets ist für Apple von besonderer Bedeutung. Um nichts dem Zufall zu überlassen, hat das Unternehmen einen detaillierten Plan für die anfänglichen Produktbewertungen festgelegt.

Apple hat für die Markteinführung des Vision Pro Headsets eine sorgfältige Strategie entwickelt, die sich von den bisherigen Produktvorstellungen unterscheidet. Bloombergs Mark Gurman berichtet über die geplante Einführungsstrategie, die zeigt, wie ernst Apple dieses Projekt nimmt.

Im Gegensatz zu früheren Produktvorstellungen plant Apple eine zweistufige Einführung der Vision Pro. Ausgewählte Journalisten erhalten die Möglichkeit, das Produkt während einer Hands-on-Veranstaltung bei Apple kennenzulernen. Eine Woche später folgt ein weiteres Event, bei dem die Funktionen und Fähigkeiten des Headsets eingehender erforscht werden können. Erst nach diesen beiden Veranstaltungen werden die Testgeräte an die Journalisten ausgehändigt, was eine detaillierte und fundierte Berichterstattung ermöglichen soll.

Die Veröffentlichung der ersten Produktbewertungen erfolgt voraussichtlich Ende Januar, kurz bevor das Headset am 2. Februar in den USA zum Verkauf angeboten wird. Die Reaktionen der ausgewählten Tester und der ersten Käufer werden mit Spannung erwartet – denn mit der Vision Pro betritt Apple Neuland. Die strategische Planung und die Vorgehensweise bei der Einführung zeigen, wie bedeutsam dieses Produkt für das Unternehmen ist.

Apple plant das Mixed-Reality-Headset ausschließlich über den eigenen Vertrieb zu verkaufen, wobei die lokalen Apple Stores eine wichtige Rolle spielen. Der Vorverkaufsstart der Apple Vision Pro findet bereits am 19. Januar 2024 statt. Das Headset wird in zwei Versionen angeboten. Die Variante mit 256 GB Speicher kostet 3.500 Dollar. Das 512 GB Modell wird für 4.000 Dollar erhältlich sein.

Mark Gurman schreibt auf X:

Apple’s carefully orchestrated Vision Pro reviews plan: a hands-on “experience” with chosen reviewers on Jan 16, a follow up meeting to go over the device again on Jan 23, device then shipped to reviewers. Reviews published at the end of the month. Nothing left to chance.

— Mark Gurman (@markgurman) January 9, 2024