Apple hat sich zum Start ins neue Jahr zum Verkaufsstart von Apple Vision Pro geäußert. Ab dem 19. Januar 2024 können Anwender in den USA den räumlichen Computer vorbestellen. Ab dem 02. Februar sind die Geräte verfügbar. Zum internationalen Verkaufsstart hat sich der Hersteller bis dato noch nicht geäußert. Es wird gemunkelt, dass Kanada und Großbritannien zu den nächsten Ländern gehören sollen, in denen Apple Vision Pro verfügbar sein wird.

Apple Vision Pro: Das befindet sich im Lieferumfang

Apple Vision Pro wird ab 3.499 Euro mit 256GB erhältlich sein. Zu weiteren Speicherkonfigurationen hat sich der Hersteller bis dato noch nicht zu Wort gemeldet. Allerdings hat sich Apple bereits zum Lieferumfang geäußert.

Apple Vision Pro wird mit zwei unterschiedlichen Kopfbändern ausgeliefert.Konkret handelt es sich um das Solo Knit Band und das Dual Loop Band. So habt ihr zwei Optionen für die Passform, so dass ihr selbst entscheiden könnt, mit welchem Kopfband sich Vision Pro am komfortabelsten Tragen lässt. Im Lieferumfang von Apple Vision Pro befinden sich außerdem ein Lichtsiegel, zwei Lichtsiegel-Kissen, eine Apple Vision Pro Abdeckung für die Vorderseite des Geräts, ein Poliertuch, ein externer Akku, ein USB-C-Ladekabel und ein USB-C-Netzteil.

Darüberhinaus könnt ihr euch optional für eine Sehhilfe bzw. Einsatzgläser entscheiden. Gläser einer „klassischen“ Lesebrille kosten 99 Dollar. Individuell angepasste und verschreibungspflichtige Gläser kosten einmalig 149 Euro.

