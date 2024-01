Kojima Productions und 505 Games haben angekündigt, dass Death Stranding Director’s Cut ab dem 30. Januar 2024 für ausgewählte Apple Geräte zur Verfügung stehen wird.

Death Stranding Director's Cut erscheint am 30. Januar für ausgewählte Apple Produkte

Death Stranding Director’s Cut steht ab dem 30. Januar für das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max (A17 Pro Chip) sowie auf iPads und Macs mit M-Chip zur Verfügung. Zum Start erhaltet ihr das Spiel zum Vorzugspreis von 22,99 Euro, Vorbestellungen sind bereits möglich.

In der Spielebeschreibung heißt es

Vom legendären Spielemacher Hideo Kojima stammt ein Erlebnis, das mit diesem Director’s Cut noch erweitert wurde. In der Zukunft eröffnet ein geheimnisvolles Ereignis, welches als Death Stranding bekannt ist, eine Passage zwischen den Lebenden und den Toten für groteske Kreaturen aus dem Jenseits, die durch die gefallene Welt einer desolaten Gesellschaft streifen. Deine Mission als Sam Bridges ist es, der Menschheit Hoffnung zu schenken, indem du die Überlebenden eines dezimierten Amerikas zusammenführst. Kannst du die geschundene Welt wiedervereinen? Die iOS-Version des „Death Stranding Director’s Cut“ ist plattformübergreifend und ermöglicht es dem selben Nutzer oder Nutzerin, Speicherstände zu teilen und mit iPhone, iPad und Mac zu spielen. Zudem gibt es einen Fotomodus und kollaborative Inhalte mit Valves Meisterwerk „Half-Life“ und CD Projekt Reds „Cyberpunkt 2077.“ Mit dem Social Strand System bleibst du mit Spielenden aus der ganzen Welt verbunden.

Der Director’s Cut von Death Stranding wurde im Jahr 2021 für die PlayStation 5 und im Jahr 2022 für PC veröffentlicht. Zugegebenermaßen stehen bislang nur sehr wenige AAA-Spieletitel für den Mac, iPhone und iPad zur Verfügung. Mit den neuen A17 Pro sowie M-Chips ist in jedem Fall ein wenig mehr Bewegung in die Materie gekommen, so dass immer mehr Entwickler ihre Strategie anpassen und auch vermehrt Spiele für Apple Geräte anbieten. So erschien Resident Evil 4 zum Beispiel Ende 2023 für iPhone 15 Pro, iPad und Mac.

