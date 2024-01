Apples jüngste Änderungen an seinem App Store Geschäftsmodell in der EU, die durch den Digital Markets Act (DMA) ausgelöst wurden, werden sich wahrscheinlich nicht wesentlich auf die Einnahmen des Unternehmens auswirken. Dies geht aus einem Finanzbericht von J.P. Morgan hervor, der von AppleInsider eingesehen wurde. Die Anpassungen beinhalten eine Reduzierung der Apple-Provisionen und die Einführung einer neuen Gebührenstruktur. Obwohl diese Änderungen spezifisch für die EU gelten, könnten sie regulatorische Maßnahmen in anderen Regionen beeinflussen.

Analyse von J.P. Morgan zu Apples EU-Strategie

Im Zuge des DMA senkt Apple die Provisionen für den Verkauf von Apps in seinem App Store und führt alternative Gebührenstrukturen ein. Alles Wissenswerte zum neuen App Store Geschäftsmodell haben wir euch hier zusammengefasst.

Unter anderem wurde die Gesamtprovision von 30 % auf 17 % gesenkt, bzw. auf 10 %, wenn der Entwickler am Apple Small Business Program teilnimmt. Zudem wurde eine Gebühr von 50 Cent pro heruntergeladene App eingeführt, sobald die App 1 Million Downloads erreicht hat. Laut Apple erreichen derzeit weniger als 1 % der Entwickler diese Schwelle.

Nach Einschätzung von J.P. Morgan werden sich die Änderungen nicht wesentlich auf die Finanzergebnisse von Apple auswirken. Es wird erwartet, dass die neue Gebühr von 50 Cent den Verlust aus den reduzierten Provisionssätzen ausgleichen wird. Außerdem macht der EU-Markt nur etwa 6 % der gesamten App Store Einnahmen von Apple aus, was die begrenzten Auswirkungen dieser Änderungen auf die Gesamteinnahmen des Unternehmens unterstreicht.

Die Änderungen am App Store Markt in der EU sind auf diese Region beschränkt. Die Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt könnten jedoch versuchen, ähnliche Ergebnisse zu erzielen. In den USA zum Beispiel läuft eine kartellrechtliche Untersuchung des App Store bereits auf Hochtouren und dürfte durch die Entscheidung in der EU Rückenwind erhalten.

Die Änderungen am App Store von Apple werden in der EU erst mit der Veröffentlichung von iOS 17.4 im März in Kraft treten. Die Beta-Version des Updates wurde bereits am Donnerstag veröffentlicht.

