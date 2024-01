Knapp drei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple den Spionage-Thriller „Argyle“ in Auftrag gegeben hat. In der kommenden Woche feiert der Apple Original-Film seine Premiere in den weltweiten Kinos. Vorab schickt Apple einen weiteren Clip auf YouTube ins Rennen.

Apple TV+ veröffentlicht „Argylle: Electric Energy – Official Music Video

Apple TV+ hat die heiße Phase zu „Argylle“ eingeläutet. Nachdem im vergangenen Jahr bereits der offizielle Trailer zur Actionkomödie veröffentlicht wurde, fand vor wenigen Tagen die Weltpremiere auf dem roten Teppich in London statt. Um im Vorfeld der Kinopremiere weiter den Fokus auf den Film zu legen, steht sofort der Clip „Argylle: Electric Energy – Official Music Video“ auf YouTube bereit.

Die Filmbeschreibung zum Film liest sich wie folgt

Aus dem verdrehten Kopf von Vaughn entsteht „Argylle“, ein messerscharfer, realitätsnaher und weltumspannender Spionagethriller. Bryce Dallas Howard ist Elly Conway, die zurückgezogen lebende Autorin einer Reihe von Bestseller-Spionageromanen, deren Vorstellung von Glückseligkeit eine Nacht zu Hause mit ihrem Computer und ihrer Katze Alfie ist. Doch als die Handlung von Ellys fiktiven Büchern – in deren Mittelpunkt der Geheimagent Argylle und seine Mission, ein globales Spionagesyndikat aufzudecken – die verdeckten Aktionen einer echten Spionageorganisation widerspiegelt, gehören ruhige Abende zu Hause der Vergangenheit an. Begleitet von Aidan, einem Spion mit Katzenallergie, gespielt von Sam Rockwell, rast Elly (mit Alfie in ihrem Rucksack) um die Welt, um den Mördern immer einen Schritt voraus zu sein, während die Grenze zwischen Ellys fiktiver und ihrer realen Welt zu verschwimmen beginnt.

Neben dem Musikvideo haben wir euch auch noch einmal den Trailer eingebunden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren