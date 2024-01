Im Sommer 2021 wurde bekannt, dass Apple einen Spionage-Thriller namens „Argylle“ in Auftrag gegeben hat. Im September 2023 erschien der offizielle Trailer und nun befinden wir uns definitiv auf der Zielgeraden. Der Apple Original-Film startet am 02. Februar 2023 in den Kinos, vorab fand nun die Weltpremiere in London statt.

Apple TV+ feiert Weltpremiere zu „Argylle“

Vor wenigen tagen teaserte Apple TV+ seinen neuen Film „Argylle“ in Las Vegasan, nun fand in Zusammenarbeit mit Universal Pictures im Odeon Luxe Leicester Square in London die Weltpremiere der Actionkomödie statt. Diese startet am 2. Februar 2024 weltweit in den Kinos, bevor sie anschließend auf Apple TV+ gestreamt wird.

Zu den Teilnehmern der Premiere von „Argylle“ gehörten die Stars Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose, Bryan Cranston, Samuel L. Jackson, Matthew Vaughn (Regisseur, Autor und Produzent), Adam Bohling und David Reid (Produzenten), Jason Fuchs (Autor und Produzent), Claudia Vaughn, Carlos Peres, Zygi Kamasa, Adam Fishbach (ausführende Produzenten) und mehr.

Doch worum geht es in dem Apple Original Film überhaupt? Apple beschreibt diesen wie folgt

Aus dem verdrehten Kopf von Vaughn entsteht „Argylle“, ein messerscharfer, realitätsnaher und weltumspannender Spionagethriller. Bryce Dallas Howard ist Elly Conway, die zurückgezogen lebende Autorin einer Reihe von Bestseller-Spionageromanen, deren Vorstellung von Glückseligkeit eine Nacht zu Hause mit ihrem Computer und ihrer Katze Alfie ist. Doch als die Handlung von Ellys fiktiven Büchern – in deren Mittelpunkt der Geheimagent Argylle und seine Mission, ein globales Spionagesyndikat aufzudecken – die verdeckten Aktionen einer echten Spionageorganisation widerspiegelt, gehören ruhige Abende zu Hause der Vergangenheit an. Begleitet von Aidan, einem Spion mit Katzenallergie, gespielt von Sam Rockwell, rast Elly (mit Alfie in ihrem Rucksack) um die Welt, um den Mördern immer einen Schritt voraus zu sein, während die Grenze zwischen Ellys fiktiver und ihrer realen Welt zu verschwimmen beginnt.

Den offiziellen Trailer haben wir natürlich auch noch für euch.

