Am morgigen Freitag feiert Apple Vision Pro seinen offiziellen Verkaufsstart in den USA. Da wundert es kaum, dass der räumliche Computer in der laufenden Wochen die Apple-Berichterstattung anführt. Auf die ersten Reviews haben wir euch bereits aufmerksam gemacht. Darüberhinaus gibt es allerdings viele weitere Appetithäppchen zu Vision Pro. Pünktlich zum Verkaufsstart werden die Microsoft 365 Apps auf dem räumlichen Computer zu Verfügung stehen. Darüberhinaus tauchen bereits die ersten 3D-Videos in der Apple TV-App auf.

Microsoft 365 Apps starten auf Apple Vision Pro

Als Apple Anfang Januar den Vorverkauf und den tatsächlichen Verkaufsstart von Apple Vision Pro ankündigte, bestätigte das Unternehmen auch, dass verschiedene Produktivitäts-Apps direkt Anfang Februar zur Verfügung stehen werden. Unter anderem wurde Microsoft 365 thematisiert.

Nun hat das Redmonder Unternehmen noch einmal offiziell bestätigt, dass ab dem 02. Februar Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote und Loop im App Store für Apple Vison Pro bereitstehen.

Erste 3D-Videos tauchen in TV-App auf

Mitte Januar kündigte Apple verschiedene exklusive Inhalte und Apps zum Verkaufsstart von Vision Pro an. Anwender in den USA, die in der Apple TV-App nach 3D-Videos für Vision Pro Ausschau halten, werden bereits fündig. So sind dort unter anderem Alicia Keys Rehearsal Room, Prehistoric Planet Immersive, Adventure und Wild Life gelistet. Die Inhalte können augenscheinlich nur über Apple Vision Pro und mit keinem anderen Endgerät abgespielt werden.

