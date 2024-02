Immer mal wieder machen wir euch auf Rabatt-Aktionen auf Apple Geschenkkarten aufmerksam. So lassen sich ein paar Euros auf Apple Produkte und Services sparen. Auch wenn der Rabatt deutlich niedriger als in der Vergangenheit ausfällt, lohnt es sich in unseren Augen zuzugreifen. Dieses Mal lohnt sich der Weg zu Kaufland.

Kaufland bietet 10 Prozent (indirekten Rabatt) auf Apple Geschenkkarten

Ab dem heutigen Donnerstag (01. Februar 2024) und noch bis kommenden Mittwoch (07. Februar 2024) könnt ihr euch bei Kaufland einen Coupon von bis zu 20 Euro sichern, wenn ihr eine Apple Geschenkkarte kauft. Unterm Strich entspricht dies einem Rabatt in Höhe von 10 Prozent.

Es heißt

Gilt nur für die Wertstufen 25 €, 50 € und 100 €. Beim Kauf unterschiedlicher oder mehr als zwei gleicher Apple Geschenkkarten zählt der höchste Kartenwert. Pro Aktion und Kaufland Card Mitglied nur eine Teilnahme und ein Coupon möglich. Coupon nach Aktivierung einmalig bis 28.02.2024 beim Einkauf bei Kaufland einlösbar. Keine Barauszahlung und Kombination mit anderen Einkaufswert-Rabatt-Coupons möglich.

Die Apple Geschenkkarten lässt sich ziemlich flexible einsetzen. So könnt ihr unter anderem Apple Produkte, Services, Apps und Spiele bezahlen. Möchtet ihr indirekt ein paar Euros beim Kauf von Apple Produkten und Services sparen, so greift zu.

