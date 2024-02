Je näher wir uns auf den Verkaufsstart von Apple Vision Pro am morgigen Freitage zubewegen, desto mehr Details zum räumlichen Computer und dessen Zubehör werden bekannt. Wie sich nun zeigt, ist das Kabel, dass den externen Akku mit dem Headset verbindet, grundsätzlich fest angebracht. Es lässt sich im Bedarfsfall allerdings entfernen.

Apple hat verschiedene Medienvertreter, Influencer und YouTuber im Vorfeld des Vision Pro Verkaufsstart mit einem Testgerät ausgestattet, damit diese bereits vorab über ihre Erfahrungen berichten. Die ersten Reviews wurden vor ein paar Tagen veröffentlicht und begleitend tauchen verschieden weitere Informationen zum Headset auf.

So verfügt Ray Wong bereits über ein Apple Vision Pro. Er berichtet, dass er mithilfe eines SIM-Karten-Pins das Kabel des Akkus entfernen konnte. Neben dem Kabel des Akkus befindet sich ein kleines Loch, hinter dem sich augenscheinlich ein Verriegelungsmechanismus befindet.

Optisch ähnelt das Kabel, das den Akku mit dem Headset verbindet, einem Lightning-Kabel. Allerdings hat das Kabel mehr Anschlüsse, um ein Lightning-Kabel zu sein. Stattdessen handelt es sich um ein proprietäres Kabel, das Apple für die Verbindung zwischen Vision Pro und Akku entwickelt hat. Für einen anderen Zweck kann dieses nicht verwendet werden.

l used a SIM card push pin to „unlock“ the cable connected to the Apple Vision Pro battery pack. It popped right out. pic.twitter.com/tShScpMlvr

— Ray Wong (@raywongy) January 31, 2024